الفنانة يارا تحتفل بانتقام ميسي من السيدة العجوز!!

تبدي الفنانة “يارا” اهتماماً بالغاً بمتابعة وتشجيع فريقها المفضل برشلونة، حيث تحرص على متابعة جميع مبارياته ومشاركة متابعيها الصور من داخل بيتها أو من على المدرجات عندما تحضر إحدى مباريات الفريق بملعب الكامب نو.

“يارا” احتفلت، أمس الثلاثاء، على طريقتها الخاصة، عندما حقق لاعبها المفضل نجم برشلونة الأرجنتيني “ليونيل ميسي” حلمه بالتسجيل في مرمى الحارس الأسطورة “جانلويجي بوفون”، بعد أن عجز عن فعل ذلك في مناسبات عدة، وتمكن البرغوث من تسجيل هدفين في المباراة التي جمعت فريقه بالفريق الإيطالي يوفنتوس وانتهت بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، التي فاز بلقبها السنة الماضية الغريم التقليدي للبرسا فريق ريال مدريد.

وبعد انتهاء المباراة، نشرت “يارا” على حسابها بـ “إنستغرام” صورة لها بقميص برشلونة احتفاءاً بالحدث وكتبت: “بداية قوية في دوري الأبطال وميسي يرد اعتبار برشلونة أمام السيدة العجوز.. مباراة رائعة قمة المتعة نتمنى التوفيق للبرسا دائماً في هذا الموسم.. فيسكا برسا.”

ويبدو أن “يارا” قد استحضرت الإقصاء المر الذي عاشه برشلونة على يد يوفنتوس الموسم الماضي، حين فاز أصدقاء “بوفون” بثلاثية نظيفة ثم تعادلوا في مباراة الإياب وحققوا الصعود إلى المربع الذهبي في دوري الأبطال.