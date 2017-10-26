الفنان مجد موصللي ملياردير يعيش في حيّ شعبي

طرح الفنان اللبناني مجد موصللي فيديو كليب “مصيبة” رسمياً عبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناته الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.

“مصيبة” شكّلت مفاجأة كبيرة للمشاهدين منذ الساعات الأولى على إطلاقها، حيث يظهر في الكليب مجد موصللي مع حبيبته بدور الرجل الملياردير الذي يملك قصوراً فخمة وطيارات خاصة ليتبيّن في النهاية أنه شاب متواضع يعيش بسعادة في حيّ شعبي مع شريكة حياته ويتخيلّ معها بخفّة دمّه وحماسه الذي لا يعرف حدود تلك الحياة الفارهة.

العمل يتناول فكرة جديدة ومختلفة لما يحمله من رسالة مهمّة حول العلاقات العاطفية فيسلّط الضوء على أهميّة الحبّ بين كل حبيبين بعيداً عن إمكانياتهما المالية.

الكليب الذي تمّ تصويره بمعايير عالمية وبعد ساعات قصيرة على إصداره، حقق ما يقارب ربع مليون مشاهدة متصدّراً المرتبة الأولى في قوائم الـ “ترندز” Trends الخاصة بموقع “يوتيوب”.

يُذكر أنّ الأغنية من كلمات محمد النقوزي، ألحان أحمد العقاد وتوزيع عمر صباغ. أمّا الفيديو كليب فهو من إخراج فادي حداد وإنتاج شركة “تايغا” التي تتولى إنتاج وتوزيع كل أعمال مجد موصللي الغنائية.