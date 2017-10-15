الفنان مروان خوري يعزف على وتر البرامج!

بثّت قناة التلفزيون العربي مساء أمس الحلقة الأولى من برنامج “طرب” إعداد ميلاد حدشيتي، تقديم الفنان مروان خوري واخراج وليد ناصيف. ويبدو أن الفنان خوري قد التحق بظاهرة النجوم مقدّمي البرامج، ولو لم تكن الفكرة واردة لديه لكنه اقتنع بها وهو يحاول أن تكون تجربته مختلفة عن البرامج “التي قدمها بعض المغنين الزملاء”، كما صرّح في حوار صحافي أُجري معه.

وقد زوّدنا الملحق الإعلامي الزميل ربيع فران بمعلومات إضافية عن البرنامج وقال إنه تم تصوير 10 حلقات من 26 حلقة ستُعرض في موسمين، ومن أبرز الضيوف: فلة الجزائرية، وليد توفيق، أحمد عدوية، سعدون جابر، علي عبد الستار، ستار سعد، مراد بوريقي، نداء شرارة، وعلى اللائحة أيضاً هاني شاكر، وائل جسار، زين عوض وغيرهم.

سيغني مروان مع ضيوفه على طريقة الـ “ديو” أو الـ “تريو” ويعدنا ببرنامج مميز، أمّا الأغنيات فستكون مزيجاً من القديم والجديد.

وقد وزّع المكتب الإعلامي بياناً عن الحلقة الأولى التي عُرضت مساء أمس واستضافت الفنانة كارول سماحة.

البيان:

“حلت الفنانة اللبنانية كارول سماحة ضيفة على برنامج “طرب مروان خوري” في الحلقة الأولى.

كارول سماحة غنت معظم الالوان الغنائية في هذه الامسية التلفزيونية، وشاركها مروان خوري محادثة وعزفًا على “بيانو”، في حوار امتد لساعة من الزمن، حول النمط الكلاسيكي في الاغنيات العربية وذكريات الطفولة، وتصريحات خاصة من كارول للمرة الأولى، وحديث عن التمثيل، من خلال الادوار التمثيلية التي جسدتها خلال مسيرتها، وعلى المسرح.

وقالت كارول سماحة، لم أتقصد يوماً أن أعادل في الفن بين النمط الكلاسيك والحداثة، وكوني تربيت في منزل أساسه التوزان -جذوري عربية وثقافتي غربية – جاء ذلك بشكل عفوي، وصبّ في مسيرتي الغنائية، وقالت سماحة، الجرأة تولد مع الانسان فالجريء بطبعه هو الانسان غير التقليدي بأفكاره، وهوية الفنان تنبع من صوته وشخصيته وقدراته الفنية، وعن الفنانين الذين أثروا بها، قالت أحب السيدة أم كلثوم “بكل المطارح” فهي الفنانة الوحيدة التي تقنعني وتبدل من حالي.

وعن تجربتها في المسرح، قالت، دخلت بثقة مسرح الرحابنة (المسرح الدرامي) بعد دراستي الأكاديمية، للتمثيل والاخراج والاداء المسرحي، حيث اكتشفت معهم مساحات صوتي وامكانياتي التمثيلية.

تعلمت العزف على آلة الكمنجة وهي من الآلات الموسيقية المفضلة لدي بالإضافة الى البيانو.

سماحة قدمت خلال الحلقة كل من أغنية (قالولي العيد)، واغنية (غنيلي شوية)، واغنية (في يوم وليلة)، واغنية (حيرانه ليه)، واغنية (كان اجمل يوم)، واغنية (طلع فيي) وأغنية دويتو (يارب) بالمشاركة مروان خوري.

وشارك “الكوري غراف” اللبناني سامي خوري ضيفاً في الحلقة متحدثًا عن الفن الاستعراضي الذي تميزت به سماحة من خلال الاعمال المسرحية

في ختام الحلقة حلت الشابة سلمى بويز ضيفة ضمن فقرة المواهب، انطلاقا من ايمان برنامج طرب بدعم الاصوات الشابة.”