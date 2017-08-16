آخر تحديثات الفيسبوك تبويب خاص لمنصة “وتش”

وكانت فيسبوك، أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي، قد أضافت تبويباً للفيديو العام الماضي، ولمحت منذ شهور إلى أنها تريد أن تصبح مصدراً لتسجيلات فيديو أصلية، أو جيدة الإنتاج بدلاً من التسجيلات التي يعدها المستخدمون.

وقال دانيال دانكر مدير المنتجات لدى فيسبوك مؤخراً “أدركنا أن الناس يحبون اكتشاف تسجيلات فيديو بين الأخبار ولكنهم يريدون أيضاً مكاناً مخصصاً يمكنهم فيه مشاهدة التسجيلات”.

وقال مارك زوكربيرغ رئيس فيسبوك التنفيذي في تدوينة له إن منصة (ووتش) ستسمح للمستخدمين “بالدردشة والتواصل مع الأشخاص خلال حدث ما والانضمام فيما بعد إلى أناس يحبون نفس التسجيلات لتكوين مجموعات”.

كما أن العروض ستشمل تسجيلات لرابطة كرة السلة النسائية الأميركية وبرنامجاً لرعاية الأبناء من شبكة “تايم” وبرنامجاً لرحلات السفاري من قناة “ناشونال جيوغرافيك”. وتنشر فيسبوك بالفعل بعض مباريات دوري البيسبول، التي قالت إنها ستستمر في بثها.

ومن الواضح أن هذه المنصة الجديدة ستفتح الباب في نهاية المطاف أمام منتجي البرامج لنشر التسجيلات المصورة.

ولكن على صعيد آخر حين يتصفح مستخدمو فيسبوك ما جرى نشره في شريط الأخبار تفاجئهم في بعض الأحيان تصاعد الصوت من مقاطع الفيديو دون أن يكونوا قد ضغطوا على زر تشغيلها، وهو ما قد يشكل إزعاجاً وإحراجاً لهم أحياناً.