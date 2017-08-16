آخر تحديثات الفيسبوك تبويب خاص لمنصة “وتش”

اتخذت شركة فيسبوك أكبر خطوة حتى الآن للمنافسة في سوق مشاهدة تسجيلات الفيديو بتوسيع نطاق عروضها المصورة لتشمل مباريات كرة السلة النسائية وعروضاً لرحلات السفاري وبرامجاً لرعاية الأبناء، وقالت الشركة، إن المنصة التي سيطلق عليها اسم (ووتش) ستكون متوفرة في بادئ الأمر لمجموعة محدودة في الولايات المتحدة عبر تطبيق فيسبوك على الهاتف المحمول، وعلى موقع الشركة الإلكتروني وتطبيقات التلفزيون.
وكانت فيسبوك، أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي، قد أضافت تبويباً للفيديو العام الماضي، ولمحت منذ شهور إلى أنها تريد أن تصبح مصدراً لتسجيلات فيديو أصلية، أو جيدة الإنتاج بدلاً من التسجيلات التي يعدها المستخدمون.
وقال دانيال دانكر مدير المنتجات لدى فيسبوك مؤخراً “أدركنا أن الناس يحبون اكتشاف تسجيلات فيديو بين الأخبار ولكنهم يريدون أيضاً مكاناً مخصصاً يمكنهم فيه مشاهدة التسجيلات”.
وقال مارك زوكربيرغ رئيس فيسبوك التنفيذي في تدوينة له إن منصة (ووتش) ستسمح للمستخدمين “بالدردشة والتواصل مع الأشخاص خلال حدث ما والانضمام فيما بعد إلى أناس يحبون نفس التسجيلات لتكوين مجموعات”.
كما أن العروض ستشمل تسجيلات لرابطة كرة السلة النسائية الأميركية وبرنامجاً لرعاية الأبناء من شبكة “تايم” وبرنامجاً لرحلات السفاري من قناة “ناشونال جيوغرافيك”. وتنشر فيسبوك بالفعل بعض مباريات دوري البيسبول، التي قالت إنها ستستمر في بثها.
ومن الواضح أن هذه المنصة الجديدة ستفتح الباب في نهاية المطاف أمام منتجي البرامج لنشر التسجيلات المصورة.
ولكن على صعيد آخر حين يتصفح مستخدمو فيسبوك ما جرى نشره في شريط الأخبار تفاجئهم في بعض الأحيان تصاعد الصوت من مقاطع الفيديو دون أن يكونوا قد ضغطوا على زر تشغيلها، وهو ما قد يشكل إزعاجاً وإحراجاً لهم أحياناً.
لذا فإن ثمة طريقة سهلة للتخلص من قراءة أو سماع مقاطع الفيديو بشكل مفاجئ إذ لا يتطلب الأمر سوى القيام بخطوات بسيطة. فإذا كان المستخدم متصلاً بالفيسبوك من حاسوبه ينبغي عليه الذهاب إلى الإعدادات في يمين الصفحة، ثم عليه أن يختار “فيديو” في القائمة التي تبدو من اليسار، ووقتئذ يمكنه أن يغير الوضعية من “Auto-Play Videos” إلى “Off”.
وفي حالة الاتصال من هاتف “آيفون” يتوجب الضغط على زر على شكل 3 خطوط يوجد في أقصى أسفل يمين الشاشة، وحينها، تظهر قائمة طويلة وعلى المستخدم أن يضغط فيها على الإعدادات.عقب ذلك، ينبغي الانتقال إلى إعدادات الحساب، ثم إلى الصور والفيديو، ووقتئذ يتوجب على المستخدم أن يغير الوضعية من التشغيل التلقائي إلى وضعية “Never Autoplay Videos” وبعدها لن تعود إلى التشغيل التلقائي أبداً.
ويمكن القيام بالعملية على هواتف “أندرويد”، عبر الخطوات نفسها، ولا يوجد سوى اختلاف طفيف، ذلك أن خاصية التشغيل الذاتي تظهر في أعلى قائمة الإعدادات.