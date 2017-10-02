مهرجان المرأة يتوج الفيلم الإسباني “صيف 93” بالجائزة الكبرى للفيلم الروائي

اختتمت فعاليات المهرجان الدولي لفيلم المرأة بالمغرب، في نسخته الـ 11، بتتويج الفيلم الإسباني “صيف 93” لمخرجته “كارلا سيموني”، بالجائزة الكبرى للفيلم الروائي، في حين حصد فيلم “مارلينا القاتلة” للمخرجة “مورلي سيريا” جائزة أحسن سيناريو وفيلم “أفا” لمخرجته “لييا ميسوس” بجائزة لجنة التحكيم الخاصة.

كما نوهت لجنة التحكيم بالممثلة الشابة “لينا” عن دورها في فيلم “الجناح الصغير”، ومنحت جائزة أحسن دور رجالي للممثل “مينهار نومان” عن دوره في فيلم “ويسترن”، وجائزة أحسن دور نسائي للممثلة “بولينا غارسيا” عن دورها في فيلم “عروس الصحراء.”

أما مسابقة الفيلم الوثائقي فقد عرفت تتويج فيلم “الفتيات لا يحلقن” بالجائزة الكبرى ” وهو للمخرجة “مونيكا غراسل”، كما نوهت لجنة التحكيم بفيلم “جبل آخر” لمخرجيْه “نوويمي أوربي” و”أنوك مونجا”.

بينما عادت جائزة الجمهور الشبابي الممنوحة للمخرجين الشباب من طرف جمعية أبي رقراق، للفيلم القصير “رياض أحلامي” للمخرجة الشابة “زينب تامورت” والفيلم الطويل “رحلة خديجة” للمخرج “طارق الإدريسي”.

وكان حفل الاختتام، قد عرف تكريم الفنانة المغربية “فضيلة بنموسى”، عن مشوارها الذي انطلق قبل أكثر من 40 عاماً، مع مسرح الهواة بمدينة مراكش مرورواً بأدوارها في العديد من المسلسلات والأفلام.