مسلسل القضايا لم ينتهي حول سرقة “طاقة نور”

اتهم الكاتب “محمد صلاح العزب” صناع مسلسل “طاقة نور” الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، بسرقة فكرته، التي هي طبق الأصل لمسلسل من تأليفه يحمل عنوان “الدراويش”، حيث رفع دعوى قضائية أصدرت على إثرها المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قرارها بوقف عرض المسلسل وذلك بعد ورود قرار لجنة الخبراء بثبوت التعدي على المصنف الفني المسجل للكاتب، كما أورد موقع “اليوم السابع” المصري.

ذات الموقع كشف، أنه وبعد اتهام “العزب” لصناع المسلسل بالسرقة، قررت المحكمة ندب أحد خبراء الملكية الفكرية لإثبات واقعة السرقة، وجاء التقرير الفني للمحكمة ليثبت سرقة العمل الفني.

ونص قرار المحكمة على إثبات “التطابق”، و”التشابه التام” وأن مسلسل طاقة نور “مأخوذ” من مسلسل الدراويش لــ “محمد صلاح العزب”، وكذلك إثبات واقعة التعدي “السرقة” على المصنف الفني “الدرويش” المملوك لنفس الكاتب والمسجل لدى إدارة حقوق المؤلف بوزارة الثقافة تحت رقم 201200325 بتاريخ 11 سبتمبر 2012، كما أشارت المحكمة في حيثيات القرار إلى وقف عرض المسلسل على القنوات الفضائية.

من جانبه، أكد السيناريست “حسان دهشان” في تصريحات صحفية أنه قرر وبشكل نهائي رفع دعوى قضائية ضد السيناريست “محمد صلاح العزب” مطالباً فيها بالتعويض المادي والأدبي لأن الأخير يسعى لتشويه سمعته واسمه عبر وسائل الإعلام المختلفة، مضيفاً أن “صلاح العزب” نشر خبراً مدعياً فيه أن المحكمة الاقتصادية قد حكمت لصالحه في اتهامه له بسرقة قصة مسلسل “طاقة نور”، متسائلاً: “أين قرار المحكمة؟ وأين رقم القضية أم أنها مجرد تقارير قدمت بمعرفته في قضية لم تنظر حتى الآن، ولماذا لم يلجأ إلى نقابة السينمائيين والتي تشكل لجنة من كتاب السيناريو لبحث الحقيقة إذا كان هناك قضية ضدي من الأساس”، حسب ما كشف عنه موقع باباراتزي مصر.

مسلسل “طاقة نور” كان قد قام ببطولته الفنان “هاني سلامة”، إلى جانب “جيهان خليل”، “حنان مطاوع”، “ميس حمدان”، “إيهاب فهمي”، “عايدة رياض”، و”أشرف عبد الغفور”.