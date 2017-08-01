احذري من الأطعمة التي تحتوي على الكافيين ويتناولها طفلك يومياً

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هناك بعض الأطعمة التي يجب علينا جميعاً الحرص على عدم إعطائها لأطفالنا، لما لها من آثار جانبية عديدة، فنحن البالغون يمكننا تناول كميات كبيرة نسبياً من الكافيين على سبيل المثال، بينما لا يستطيع الأطفال ذلك إذ يؤدي تناول الطفل للكافيين إلى إصابته بالعصبية والتوتر وضعف التركيز وضعف الأداء الأكاديمي.

لذلك، لا ينصح بتناول الطفل أكثر من 100 ملليجرام من الكافيين في اليوم، قد تظنين أن طفلكِ لا يتناول الكافيين لكن هناك مصادر خفية له غير الشاي والقهوة، وهي:

مشروب الشوكولاتة (الكاكاو):

يحتوي الكوب الواحد على 3 – 13 ملليجراماً من الكافيين.

الشوكولاتة الداكنة:

يحتوي مكعب الشوكولاتة، الذي يزن 40 جراماً على نحو 18 ملليجراماً من الكافيين.

آيس كريم بطعم القهوة:

يحتوي الكوب الواحد على 58 – 68 ملليجراماً.

الزبادي بطعم الشوكولاتة:

يحبه كثير من الأطفال، لكنه يحتوي على نسبة من الكافيين تختلف باختلاف الشركة المصنعة، وتصل لنحو 45 ملليجراماً في العبوة.

حبوب الإفطار بطعم الشوكولاتة:

مثل الكورن فليكس فهناك أنواع بطعم الشوكولاته.

المشروبات الغازية:

بعض الناس يعتقدون أن المشروبات الغازية المحتوية على الكولا فقط هي التي تحتوي على الكافيين، لكن قد تتفاجئين بمعرفة أن المشروبات الغازية كلها تحتوي على نسب مختلفة من الكافيين، تتراوح بين 23 ملليجراماً و68 ملليجراماً في بعض المنتجات.

مشروبات الطاقة:

تحتوي على نسبة كافيين تتجاوز 120 ملليجراماً.

القهوة “الديكافينيتد” أو منزوعة الكافيين:

هي ليست آمنة لطفلكِ، فعندما يطلب منكِ مشاركته مشروبكِ، لا توافقي بداً، حيث أنه لا يوجد قهوة خالية تماماً من الكافيين، الذي تختلف نسبته حسب كمية القهوة ونوعها.