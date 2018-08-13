ماذا تعرف عن العلاج اليدوي للعمود الفقري “الكايروبراكتك”؟

العلاج اليدوي للعمود الفقري أو “الكايروبراكتك” تخصص طبي لا يعرفه الكثيرون، فمن خلال استخدام اليد يتم تقويم العمود الفقري وإعادة الفقرات لمكانها الطبيعي، وهو يختلف عن العلاج الطبيعي وكلاهما يكمل الآخر، ويجب التوضيح أن تحريك الفقرات لا يعني تحريكها مسافة كبيرة وإنما يتم مجرد زحزه بسيطة لإعاداتها لوضعها الطبيعي، ويشتمل هذا التخصص على أكثر من 20 تقنية مختلفة تتم ملاءمتها وفق التشخيص، ويختلف استخدامنا للتقنيات بحسب حالة المريض وعمره.

وتحدثنا الدكتورة سهير عبد الفتاح المتخصصة في هذا النوع من العلاجات فتقول:

هناك تقنيات مختلفة للعلاج اليدوي للعمود الفقري أهمها: تقنيات العلاج اليدوي الخاصة بتمديد العضلات، والعلاج بواسطة نقاط الضغط والموازنة، وإعادة تقويم الحوض والفقرات في العمود الفقري، وتركز معالجة تقويم العمود الفقري “ضبط الفقرات” على التحديد واللمس اليدوي لكل مفصل على حده.

ومن المهم جدا التفريق بين كل من العلاج اليدوي والعلاج الطبيعي، فالعلاج اليدوي للعمود الفقري يصل لسبب المشكلة ويبدأ بحلها، حيث يتم التركيز على تقويم العمود الفقري وإعادة كل فقرة إلى مكانها وتثبيتها في الوضع الصحيح، أما العلاج الطبيعي فيعالج الأعراض الناتجة عن المشكلة خاصة الألم والالتهاب والتورم من خلال تقوية العضلات وزيادة مرونة المنطقة بالأجهزة والحركات الفيزيائية والتمارين الرياضية.

بالإضافة إلى أن العلاج اليدوي يحسن الدورة الدموية للمنطقة ويقلل الضغط على الأعصاب، وفي الوقت ذاته فإن الأعصاب الموجودة في المنطقة تغذي الأعضاء الداخلية سواء كبد أو الكلى أو الرئتين والبنكرياس، فحين يكون العصب مصاب بضغط فهو لا يتسبب فقط في إحداث ألم بل أيضا يصيب المنطقة التي يغذيها بخلل، حيث يحدث لها حالة تجويع لأنه لا يصلها الأوكسجين والدم بشكل كاف، فحين نعالج العصب بإعادة الفقرات لوضعها السليم يترتب على ذلك تحسن الصحة بشكل عام والمنطقة بما تشمله من أعضاء داخلية ويخف الألم أو يختفي بالكامل.

وأغلب مشكلات الجهاز الحركي ينفعها العلاج اليدوي للعمود الفقري، مع النظر أن كل حالة قائمة بذاتها فالعمود الفقري والعظام يحدث لها شيخوخة وتقدم في العمر مترافقة مع التقدم في السن، ويصاحب شيخوخة العمود الفقري حدوث تغيرات كأن يحدث تقارب بين الفقرات بسبب اضمحلال المادة بين الفقرات، أو انزلاق للفقرات والتكلسات وفقدان الانحناءات كلها أمور تتسبب في آلام العمود الفقري. وللأسف أننا بتنا نرى تلك الأعراض بشكل مبكر جدا في كثير من الحالات ولم تعد مقتصرة على كبار السن بسبب عدم العناية والاهتمام بالعمود الفقري والتغذية السليمة وهذا أمر غاية في الخطورة لأنه يعيق الشخص مبكرا فيصاب الشخص بشيخوخة مبكرة.