الكركم يمنح شعرك إطلالة آسرة بتدرجات اللون الأشقر

من أبرز صيحات الجمال في الوقت الحالي، نذكر التمتع بتدرجات اللون الأشقر أو تفتيح أطراف خصل الشعر، التي دون شك تمنحك إطلالة آسرة، وإذا كنت من الحريصات على صبغ الشعر بطريقة طبيعية، نستعرض لك إحدى الحيل الرائعة لكنها ليست الاستعانة بالشاي أو الاستعانة بالنوتيلا لصبغ الشعر، بل طريقة جديدة ومستحدثة نتائجها سوف تبهرك، وتتمثل في صبغ الشعر بواسطة الكركم.

قد تبدو لك هذه الطريقة نوعا ما غريبة، لكن لا تترددي لأن نتائجها جد مضمونة وما عليك سوى توفير 4 ملاعق كبيرة من الحناء، وملعقتان كبيرتان من الكركم، إلى جانب ليمونة واحدة، و ملعقتان كبيرتان من الخل، وبالإضافة إلى أزهار البابونج.

طريقة التحضير:

قومي في البداية بغلي البابونج مع ملعقتين من الكركم، وفي نفس الوقت يتم مزج ما تبقى من الكركم مع الحناء والخل، مع إضافة إليه ما تبقى من الكركم الذي تم غليه مع أزهار البابونج.

وفي الأخير ينبغي خلط المزيج جيدا وبعد ذلك يحتفظ به في وعاء محكم الإغلاق لمدة ساعتين تحت أشعة الشمس، وقبل استعماله يشترط أن يضاف إليه عصير الليمون.

وينصح قبل الشروع في عملية صبغ الشعر غسله وتجفيفه ويتم تقسيمه إلى خصل صغيرة، حتى توزع الصبغة بطريقة جيدة، وتثبت صبغة الكركم تماما مثل الصبغة العادية، ويغلف الشعر بواسطة كيس بلاستيكي ويترك لمدة ساعة و20 دقيقة، عقب ذلك يغسل الشعر بالماء، ويدهن بزيت الزيتون على مستوى أطرافه، ويترك لمدة ساعتين ثم يغسل بالماء والشامبو ويجفف.