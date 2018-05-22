الكفتة المشوية في الفرن

يمكن التعويل على الكفتة المشوية السهلة التحضير في تنويع مائدة الإفطار في رمضان، ولا يخفى أن طعم الكفتة لذيذ حيث ويحبه الكبار والصغار.

المقادير:

1 كلغ لحم بقري مفروم مع قطعة من اللية

4 بصلات متوسطة الحجم مفرومة

2 ملاعق صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة كربونات الصوديوم “صودا الخبز”

طريقة التحضير:

في أول خطوة يمزج في مصفاة كل من البصل المفروم مع صودا الخبز والملح، وبعد ذلك يترك الخليط لمدة ساعة حتى تجف المياه الموجودة بداخله، عقب ذلك يمزج البصل المعصور مع اللحم والفلفل في الكبة، وينبغي خلط اللحم بشكل جيد إلى غاية الحصول على عجينة متماسكة، وفي نفس الوقت متجانسة، ثم يشرع في تشكيل الكفتة على شكل صوابع عن طريق الاستعانة بسيخ، وترتب الكفتة في الصينية، وتدخل الفرن الساخن وتترك حتى تنضج، و من الأفضل تقديمها مع الخبز وسلطة الطحينة.

طاجن الأرز المعمر

المقادير:

3 أكواب أرز

1 ملعقة صغيرة ملح

3 أكواب حليب طازج

1 كوب ماء

½ كوب زبد فلاحي

200 جرام قشدة

1 ملعقة كبيرة زيت

طريقة التحضير:

بعد غسل الأرز يصفى ثم يسكب في طاجن عميق أو إناء مصنوع من البيركس، ثم تضاف القشدة وملعقة من الزيت، مع ضرورة التقليب الجيد، ومن جهة أخرى يرفع الحليب والماء مع الزبد والملح في إناء على النار ويترك المزيج حتى يغلي.

في الأخير يسكب خليط الحليب على الأرز، ثم يدخل الطاجن إلى الفرن إلى غاية نهاية طهيه. ويزين حسب الذوق.