الكويت تكرّم منى عبد الغني كأفضل إعلامية في العمل الإنساني

حظيت الفنانة والإعلامية منى عبد الغني بالتكريم والتقدير من قبل نادي الصحافة والإعلام في الكويت، وصنفت ضمن قائمة أفضل وجه إعلامي في المجال الإنساني والاجتماعي لعام 2017، ولم تخف غبطتها الكبيرة بهذا التكريم، متعهدة بمواصلة نشاطها المكثف والمستميت في المجال الإنساني.

شمل هذا التكريم المميز 8 من الإعلاميين، ينحدرون من كل من الكويت ولبنان ومصر والإمارات العربية، وجاءت هذه الالتفاتة، خلال الذكرى الثالثة لتكريم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد قائداً للعمل الإنساني.

وخلال هذا الحفل البهيج تحدثت منى عبد الغني عن هذا التكريم بالكثير من الثناء على جهود التنظيم ومستحسنة لفتة التكريم قائلة: “..إن هذه المرة الرابعة التي تزور بها الكويت على مدى سنوات طويلة، مشيدة بجهود نادي الصحافة والإعلام الذي سهر كثيراً حتى يجمع هذا العدد من الإعلاميين، ولم تخف حرصها على الاستمرار في القيام بالأعمال الإنسانية..”.

يذكر أن قائمة المكرمين ضمت 8 إعلاميين، وهم منى عبد الغني وطوني خليفة وماتيلدا فرج الله، إلى جانب طارق سويد من لبنان وأحمد اليماحي من الإمارات، وبالإضافة إلى طلال الماجد وايمان نجم وعلي نجم من الكويت.

وشمل هذا التكريم كذلك رعاة الحفل وكذلك إعلاميات المستقبل من نادي الصحافة والإعلام.