ولد عبد الرضا في دروازة عبد الرزاق بفريج العوازم في منطقة شرق بالكويت في 15 يوليو من عام 1939 واشتهر بالتمثيل الكوميدي الذي عمل فيه لأكثر من 50 عاماً حتى بات أحد أبرز الفنانين الخليجيين والعرب.

هو السابع في الترتيب من بين 14 شقيقاً وشقيقة وكان والده يعمل بحاراً، تلقى تعليمه في الكويت حتى مرحلة الثانوية العامة في مدرستي المباركية والأحمدية ثم عمل في وزارة الإرشاد والأنباء قبل أن يسافر في بعثة الى مصر عام 1956 لتعلم فنون الطباعة ثم في بعثة ثانية إلى ألمانيا عام 1961 لاستكمال الدراسة.

تدرج في الوظائف الحكومية حتى وصل إلى منصب مراقب عام قسم الطباعة في وزارة الإعلام عام قبل أن يتقاعد عام 1979، تزوج أربع مرات في حياته ولديه ثلاث بنات وولدان أكبرهم عدنان وأصغرهم بشار الذي يعمل في المجال الفني أيضاً كما أن ابنته منال فنانة تشكيلية.

قدم عبدالرضا العديد من المسلسلات التي قارب عددها 30 مسلسلاً وبعضها كان الأشهر خليجياً على الإطلاق ومنها (درب الزلق) مع سعد الفرج وخالد النفيسي وعبد العزيز النمش وعلي المفيدي وأيضاً مسلسل (الأقدار) الذي كتبه بنفسه.

كما كانت تجربته المسرحية غنية حيث قدم نحو 33 مسرحية كان أشهرها (باي باي لندن) و(بني صامت) و(عزوبي السالمية) و(على هامان يا فرعون) وغيرها كما كتب بعض أعماله المسرحية والتلفزيونية بنفسه ومنها (سيف العرب) و(فرسان المناخ) و(30 يوم حب) و(قاصد خير).

خاض عبدالرضا أيضا مجال التلحين والغناء والتأليف المسرحي والتلفزيوني وأصبح منتجاً حيث اشتهر بالشخصية الساخرة المرحة التي تنتقد وتسخر من الأوضاع العربية بقالب كوميدي وهو أحد مؤسسي (فرقة المسرح العربي) عام 1961 و(فرقة المسرح الوطني) عام 1976 و(مسرح الفنون) عام 1979 وشركة مركز الفنون للإنتاج الفني والتوزيع عام 1989.

اشتهر بجمال صوته وهو ما ميزه عن بقية الفنانين في جيله ما جعله يخوض تجربة الأوبريتات التي شارك في ثماني منها وكان أول فنان يخوض تجربة الأوبريتات التمثيلية الغنائية التي لاقت نجاحاً كبيراً بل حفظها الكثيرين عن ظهر قلب، بالإضافة إلى أنه قام بالغناء ضمن أعماله التلفزيونية والمسرحية عندما كان العمل يستدعي ذلك.

ومن الأغاني الشهيرة التي قدمها أغنية بمناسبة زيارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش إلى الكويت بعد التحرير بعنوان (مستر بوش) شاركه فيها الفنانان داوود حسين وحياة الفهد، كما قدم عبدالرضا العديد من الثنائيات في الإذاعة والتلفزيون لعل أشهرها مع الفنان سعد الفرج والفنان خالد النفيسي والفنان عبد العزيز النمش والفنانة سعاد عبد الله في عدد من الأوبريتات.

إحدى نقاط ضعفه كانت صحته التي خانته في عدة مرات حيث واجه عدة أزمات صحية كان أقساها في عام 2003 عندما تعرض لأزمة قلبية أثناء تصويره مسلسل (الحيالة) استدعت سفره الى لندن لإجراء جراحة عاجلة عاد بعدها لإكمال تصوير المسلسل وفي عام 2005 أصيب بجلطة في الدماغ أدخل على أثرها العناية المركزة ونقل بعدها للعلاج في ألمانيا.

وأجرى كذلك عمليتي قسطرة للقلب في لندن عام 2015 ، ومرة أخرى منذ يومين وهو يقبع بالعناية الفائقة بالمستشفى في لندن لكن هذه المرة وافته المنية، رحمه الله رحمة واسعة.