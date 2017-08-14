دراسة: اللعب بالهواتف النقالة يزيد من إنتاجية الموظفين وليس الاسترخاء!!

نعلم أن ضغط العمل يسبب مزيداً من الإجهاد والقلق، بل يصل عند البعض الى حد المرض، وخاصة في المجتمعات المتطورة ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال يعاني حوالي 50% من العاملين من هذا المرض الذي تظهر أعراضه بأشكال مختلفة منها عدم القدرة على إتمام المهام بالعمل نتيجة الاجهاد الفكري وقلة النوم.

ووفق نتائج دراسة قامت بها جامعة فلوريدا التي أجرت بحثاَ على عدد من العاملين بأعمال مكتبية عن طريق الكمبيوتر يبلغ عددهم 66 شخصاْ والذين طلب منهم القيام بالعمل المرهق ذهنياً لفترة ما قبل وقت الغذاء في الفترة الصباحية.

وخلال الاستراحة التي تسبق استكمال العمل وزع الباحثين الأشخاص موضوع الدراسة على ثلاث مجموعات:

الأولى طلب منها أن تقوم باللعب على هواتفها النقالة واختاروا لهم لعبة Sushi cat2

أما المجموعة الثانية فطلب منها الجلوس والاستراحة فقط دون إجراء أي نشاط.

والمجموعة الثالثة طلب منها أن تمارس تمارين الاسترخاء.

المفأجاة كانت لدى العودة ومتابعة العمل أن المجموعة التي كانت تلعب على هواتفها النقالة بلعبة Sushi cat2 هي التي حققت أفضل النتائج من حيث التركيز الذهني والقدرة الإنتاجية على العمل وكأنها قد شحنت نفسها مجدداً وعادت للعمل بشكل متجدد بينما جاءت بعدها المجموعة التي أجرت تمارين التنشيط الذهني في حين أن مجموعة الاسترخاء كانت الأقل إنتاجية بين الجميع.

وعليه فإنه يمكن الاعتماد على هذه الدراسة لإقناع أرباب العمل بالسماح للموظفين المرهقين بشحن قدراتهم من خلال تركهم لممارسة ألعاب الهاتف خاصة الذين يشعرون بإرهاق العمل فبعض التسلية بالهاتف خلال العمل تعيد العاملين إلى نشاطهم مجدداً بشكل أقوى.