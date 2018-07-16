اللون الأبيض المثالي لغرفة نومك

هل يمكن أن نتخيل أن للون غرفة النوم تأثيرا قويا للغاية على مدى التفاهم والحب بين الزوجين؟

بالفعل فلقد ثبت من خلال العلوم الحديثة وعلوم طاقة المكان والألوان إن توزيع الأثاث داخل المنزل والألوان المستخدمة في كل غرفة من غرف المنزل لها تأثير كبير جدا على نجاح العلاقات وإضفاء الهدوء والراحة في أركان البيت.

وتعتبر غرفة النوم من أكثر الأماكن أهمية والتي يجب أن يوليها الزوجين اهتمامًا خاصًا، حيث أنها المكان الذي سوف يجمع بين الزوجين وستنطلق منها راحتهما وسعادتهما لكي تؤثر في بقية جوانب حياتهما.

ويعد اللون الأبيض لون النور والتوازن والراحة، وهو اللون الأفضل بجدارة لاختيار قطع الأثاث الخاصة بغرفة النوم، حيث أنها يمتلك طاقة جميع الألوان الأخرى ويثير الهدوء والتوازن في أرجاء الغرفة كما أنه يمنح غرفة نومك شكلا أكثر انشراحا واتساعا بكل تأكيد.

ولكما زادت بساطة ديكورات غرفة النوم كلما زاد ذلك أيضا من مساحة الراحة والهدوء فيها فلا داعي لوضع الكثير من التفاصيل والديكورات والإكسسوارات المرهقة بل يمكن الاكتفاء بساعة حائط رقيقة وصورة لمنظر طبيعي ومفرش سرير أنيق وإضاءة جانبية ذات حجم متوسط حتى نزيد من المساحات الفارغة في الغرفة مما يثير الراحة والهدوء في أركان الغرفة. مع ضرورة تجنب وضع أية نباتات داخلية أو تلفاز داخل غرفة النوم.

ومن الأفكار الابتكارية أيضا لزيادة ورفع المحبة وسقف التفاهم بين الزوجين استخدام ورق حائط أو طليه باللون الأخضر الفاتح لون الحب مما يعكس على قلبيكما مزيدا من الإشراق والمودة.