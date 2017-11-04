الليمون يخلصك من الهالات السوداء ويقي بشرتك من التجاعيد

تتعدد الفوائد الصحية لليمون الحامض بدءاً من معالجته للزكام ومعظم أنواع الحمى الفيروسية وصلاً إلى مساعدتك على التخلص من أوجاع العمود الفقري وطرده للسموم من الدم وغيرها من المنافع الأخرى.

إلا أن للّيمون الحامض فوائد واستخدامات أخرى خارج المطبخ وهذه الفوائد جمالية بامتياز، وهي كالتالي:

يحتوي الليمون الحامض على فيتامين ج مما يجعل منه عنصراً فعالاً لإزالة الهالات السوداء حول العينين، حيث يكفي أن تضعيه 3 مرات في الأسبوع لمدة 10 دقائق تحت عينيك.

أما اذا كنت قد بدأت تلاحظين ظهور التجاعيد حول منطقة العينين كذلك الأمر فالليمون الحامض مفيد جداً في هذا المجال وسيخففها بنسبة كبيرة لدى الاستخدام المتكرر.

يحتوي الليمون الحامض على مادة الهيسبيريدين التي تساعد في حل مشكلات العين وبشكل خاص زلال العين، وعدم صفاء الرؤية، لذلك من المفيد شربه على الدوام

يعمل الليمون الحامض على إزالة كل الشوائب التي تصيب العين لكن عليك أن تحترسي جيدًا والا تفرطي في استخدامه نظراً لبعض الأضرار التي يمكن أن يسببها بسبب الكمية الكبيرة من الأحماض المتواجدة فيه فقد يؤدي إلى احمرار العين أو التهابها، لذا اكتفي باستخدامه لمرتين أو ثلاثة في الأسبوع ولـمدة 10 دقائق واستفيدي من منافعه على العين.