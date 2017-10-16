أفضل صديق لها…. الليمون يخلص بشرتك من البثور والبقع الداكنة والجفاف ويوحد لونها

يمكنك من الآن استخدام الليمون ليس في المطبخ فقط، بل يمكنك استخدامه لبشرة أكثر نضارة وحيوية، وذلك لأن الليمون يحتوي على فوائد مهمة للبشرة وخاصة الجافة، حيث يعمل على:

ترطيب البشرة لاحتوائه على نسبة عالية من المياه والسوائل.

يحتوي على مضادات الأكسدة التي تمنع ضرر الجذور الحرة.

يعمل فيتامين C الموجود في الليمون على زيادة مرونة الجلد ويقاوم جفاف البشرة مما يحميها من التجاعيد والخطوط الرقيقة ويساعد على تقشير البشرة وإزالة الخلايا الميتة.

يعمل الليمون على تبييض البشرة الجافة ويخلصها من البقع الداكنة والكلف والنمش ويوحد لونها.

يزيل الرؤوس السوداء التي تتجمع حول الأنف والذقن والجبين، ويقضي على البكيتريا والأوساخ المتراكمة على سطح البشرة التي تسبب انسداد المسامات وظهور البثور والحبوب والقشور وذلك بفضل عمل المكونات الحمضية التي يحتوي عليها وتعمل على التخفيف من إفراز الدهون وتراكم الأوساخ.

إليك طريقة استخدام الليمون للبشرة:

تمزج ثلاث ملاعق من عصير الليمون وملعقتان من بودرة نشا الذرة وملعقة من زيت الزيتون وملعقة من العسل الطبيعي، ويتم وضع المزيج على الوجه ويترك نصف ساعة، بعدها يغسل الوجه بالماء البارد فتصبح البشرة رطبة ونضرة.