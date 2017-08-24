البارد يراكم الدهون في الدم…..اشربي كوب من الماء الدافئ صباحاً لتنعمي بالحيوية والرشاقة

من اليوم عليك أن تلتزمي بشرب كوب من الماء الدافئ صباحاً، حيث ينصح العديد من الأطباء بهذا، كما أظهرت العديد من الدراسات أن شرب الماء الدافئ على معدة فارغة يمنح فوائد لا حصر لها لأجسامنا، وهي من أفضل الطرق التي تحفز تدفق الطاقة في الصباح الباكر. لنتعرف على أهم تلك الفوائد:

يخفف من الشعور بالألم

يساعد شرب الماء الدافئ من التخفيف من تورم الحلق والذي بدوره يخفف من الشعور بالألم وإن كان بشكل مؤقت، كما أنه يساعد على ترطيب الحلق الجاف الذي يسبب الألم عند إبتلاع الطعام والشراب، بالإضافة إلى كونه يساعد في التخفيف من التقلصات في عضلات المعدة.

يحسن من حركة الأمعاء

يعتبر شرب الماء الدافئ على معدة فارغة هو وسيلة جيدة لتحفيز القولون لتحريك الأمعاء بشكل أسهل، إلى جانب كونه يحسن من امتصاص المعدة للطعام خلال فترة النهار.

ينشط الدورة الدموية

ينشط الماء الدافئ من تدفق الدم في الدورة الدموية بالجسم، حيث يزداد تدفق الدم بشكل كبير عند ارتفاع حرارة أجهزة الجسم الداخلية.

خسارة الوزن

أثبتت نتائج دراسة أجرتها مجلة العلوم الطبيعية وعلم الأحياء أن شرب الماء الدافئ خلال النهار يساعد في تقليل الشهية الأمر الذي يسهم بدوره في فقدان الوزن بشكل كبير.

وعلى الرغم من أن شرب كوب من الماء البارد يقلل من حرارة الصيف إلا أنه يضر بالجسم كونه يقلص الأوعية الدموية مما يقلل من ترطيب الجسم، كما أنه يبطئ من عملية الهضم، الأمر الذي يسهم بتراكم الدهون في مجرى الدم، ويحتاج الجسم إلى كمية كبيرة من الطاقة لتسخين الماء البارد في المعدة.