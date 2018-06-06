الماء الحراري يخلصك من احمرار البشرة واحتقان الجفون

يعتبر الماء الحراري (Thermal Water) جزء أساسي من روتين العناية بالبشرة، وتعتبر ينابيع المياه الحرارية المصدر الوحيد لهذا النوع من الماء، وهو يتكوّن بعد تجمّع كميّة كبيرة من مياه الأمطار ثمّ مروره عبر الجبال الصخريّة حتّى يستقرّ بعدها على عمق قد يصل إلى ألف متر، ويخرج هذا الماء بعدها إلى السطح غنيّاً بالأملاح المعدنية، اليود وثاني أوكسيد الكربون ومكتسباً خصائص علاجيّة لا تحصى.



أبرز مميزات وخصائص الماء الحراري



ملطّف للبشرة ومساهم في التخفيف من احمرارها.

الحدّ من عوارض الحساسيّة وبعض الأمراض الجلديّة كالإكزيما والصدفيّة.

تأخير ظهور علامات التقدّم بالسنّ من خلال غناه بمعدني المغنيسيوم والمنغنيز، وكونه مضاداً جيّداً للأكسدة.

يساعد هذا الماء أيضاً في التخفيف من احمرار البشرة بعد نزع الشعر بما أنّه مضاد للاحتقان، ويلعب دوراً في تلطيفها بعد تعرّضها لأشعة الشمس أو خضوعها للتقشير.

كيف يمكنك استعمال الماء الحراري؟

– استخدمي الماء الحراري في إزالة المكياج، فهو ينظّف بشرتك بعمق ويجنبّك تأثيرات احتكاك القطن المزعجة والمهيّجة للبشرة الذي قد يحدث عند إتمامك هذه العمليّة.

– لمحاربة احتقان الجفون وإنعاشها، ضعي ضمادتين من الماء الحراري على عينيك لمدة عشرة دقائق، على أن تعيدي خلالها تبليل الضمادتين بالماء الحراري الذي غالباً ما يكون على شكل بخّاخ لمرّتين على الأقلّ، وستحصلين بعدها على النتيجة المرجوّة.

– يمكنك رشّ الماء الحراري على وجهك في أي وقت من اليوم للشعور بالانتعاش والتخلّص من الإحساس بالجفاف.