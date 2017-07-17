الماء الساخن يخلصك من السمنة والشيخوخة والإمساك

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نسمع كثيراً عن فوائد شرب الماء الساخن للصحة والتخسيس ولكن كيف تتحقق الفائدة الأكبر من الماء الساخن وبماذا تفيد الجسم تحديداً؟

التخلص من الوزن الزائد:

وينصح عادة بإضافة شرائح الليمون أو بضع قطرات من عصيره لما له دور في تعزيز عملية الأيض وحرق الدهون بفضل ما يحويه من مركبات تعزز هذه العملية مثل مادة البوليفينول، وألياف البكتين الموجودة في القشرة الخارجية لليمون.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي:

كوب من المياه الدافئة يساهم بشكل كبير في تطهير الجسم وتعزيز عملية الإخراج والتخلص من السموم والفضلات في الجسم، كما أن شرب الماء الفاتر يساعد على هضم الغذاء وتليينه في المعدة، وقد يكون إضافة شريحة من الزنجبيل له معزز إضافي للهضم إذ أنه يلعب دور في تعزيز إفراز اأانزيمات الهاضمة.

الوقاية من الإمساك:

يساهم الماء الساخن في طرد الغازات والتخلص من أعراض تهيج القولون العصبي، وعادة ما يرتبط الإمساك بالجفاف وعدم شرب كميات كافية من المياه، وقد ننصحك باضافة اليانسون إلى مياهك الفاترة، فهو سيعزز من هذه الخاصية ويساعد على العلاج.

التخفيف من الآلام:

آلام الحيض، المغص، الصداع، وتشنجات البطن، كلها مجموعة من الأعراض المزعجة التي قد يساهم شرب كوب من المياه الدافئة بتهدئتها.

تعزيز الدورة الدموية:

شرب الماء يعزز من تدفق الدم في الدورة الدموية في كافة انحاء الجسم، وبالتالي تشجيع عملية إزالة السموم من الجسم، وتغذية الخلايا المختلفة بالغذاء والاكسجين، ويزيد من استرخاء العضلات، ومنع حدوث التشنجات.

مكافحة الشيخوخة:

إن شرب المياه الدافئة لها دور في مكافحة الشيخوخة، وتعزيز عملية إصلاح خلايا الجلد وزيادة مرونته، وبإضافتك لشرائح الليمون الغنية بفيتامين C، ومضادات الأكسدة القوية والطبيعية فأنت ستزيد من هذه الفعالية، ففيتامين C مهم لتعزيز بناء الكولاجين ولعملية تجدده، وهو يساهم في محاربة الجذور الحرة وتطهير الجسم من السموم، وعلامات التقدم بالسن والشيخوخة.

تحسين عملية الهضم

شرب الماء الساخن في الصباح يشجع عملية الهضم، أما شرب الماء البارد مع الطعام يؤدي لنتائج سيئة للجهاز الهضمي، حيث سيضطر الجسم لاستخدام طاقة أكثر لتدفئة الماء والطعام. هذا يعني أنه سياخذ وقت أطول لهضم وامتصاص الطعام.

الحصول على بشرة صحية

فالماء الساخن يمكنه التعامل مع حالات البشرة مثل التهاب البشرة وحب الشباب، فهي تضبط الجهاز الهضمي للجسم وتطرد السموم التي هي من الأسباب وراء أمراض البشرة، والمواظبه على غسيل الوجه بالماء الدافئ تجعل الوجه خالي من البكتريا وتفتح مسام البشرة.

تحسين صحة الشعر

يعمل غسل الشعر بالماء الدافئ على تنشيط النهايات العصبية لجذور الشعر أثناء غسله، مما يجعله ناعماً براقاً، كما يرطب الماء الدافئ فروة الرأس ويمنع القشرة.

تهدئة الكحة

إن شرب خليط من الماء الدافئ والعسل يعتبر مانع قوي للكحة، وأيضاً يكافح البلغم.

يهدئ من التهاب المفاصل

للراحه من آلام التهاب المفاصل يمكن لحمام الماء الساخن أن يريح ويخفف آلامها بل ويخفف تشنجات العضلات، ويهدئ الأعصاب والعضلات بعد التمارين الرياضية.

نصائح وتحذيرات حول شرب الماء الساخن :

الكمية الموصى بها

من الموصى به أن تستهلك النساء تقريباً 90 أوقية من الماء يومياً، بينما الرجل يجب أن يستهلك 125 أوقية.

الإعداد جيداً للتمتع بطرد أفضل للسموم

إن الماء الساخن يساعد على الحصول على نتيجة أفضل لطرد السموم ولكن دون حرق فمك بها، من الأفضل غلي الماء للتاكد من أن جميع الشوائب قد أزيلت، بدلاً من شرب الماء الساخن من الصنبور.