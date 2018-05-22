3 طرق بالماء تعيد الإطلالة الجذابة لعينيك

الماسكارا من أساسيات الماكياج اليومي والكلاسيكي، فهي تعمل على تحديد رسمة العين وتوسيعها بشكل مشرق وجذّاب، إلا أن أسلوب تطبيقه يختلف مع اختلاف حاجات المرأة الجمالية التي تميل إلى إبرازها، ففئة كبيرة من النساء تحب الإطلالة الطبيعية وأخرى تحب الماكياج البارز أو حتى العصري.

كيفية التحكّم بإطلالة عيونك كما تريدين من خلال الاستعانة بالماء:

الماء لإعادة إحياء ماسكارا شبه فارغة والنّتيجة: رموش ناعمة لإطلالة طبيعية

ضعي القليل من الماء على رموشك لإعادة إحياء ماسكارا تلفظ أنفاسها الأخيرة، من خلال تربيت الرموش بأصابع مبلولة بالمياه والانتظار قليلاً حتى تجفّ نسبياً، ثم ضعي الماسكارا شبه الفارغة بتروٍ ولعدّة طبقات، فالمياه ستساعد على تفكّك جيل الماسكارا عن الفرشاة لتمتصّها الشعيرات فتحصلين على رموش محددة بأسلوب طبيعي وجميل مثالي لإطلالة يومية ناعمة.

الماء للتخفيف من تكتلات الماسكارا على الرموش والنتيجة: رموش مقوّسة وكثيفة

الماسكارا الخاصة بالرموش الكثيفة والمقوّسة يعني أن الجيل فيها مكوّن من تركيبة مكثّفة تضاعف حجم الشعيرات ما يسبب أحياناً التكتلات، في هذه الحالة لا بدّ من الاستعانة بالمياه ووضع القليل منها بأصابعك المبلولة على الشعيرات، قبل وضع الماسكارا، انتظري قليلاً حتى تصبح شبه جافة وضعي عدة طبقات من الماسكارا فتحصلين على رموش كثيفة ومقوّسة من دون تكتلات تذكر.

الماء لتطبيق تقنية العيون العنكبوتية والنّتيجة: رموش عصرية بخطوات بسيطة

“الرموش العنكبوتية” هي صيحة الموسم وتعدّ من أحدث خطوات الماكياج التي تُعتمد عالمياً لاسيما أنها تحدّد العين وتبرز الرموش بأسلوب مشرق وطبيعي، فإن كنت من مشجّعات هذه الصيحة لا بدّ إذاً أن تستعيني بالمياه لتطبيقها بأسلوب سهل لا يتطلّب العناء من خلال اعتماد الماسكارا لعدّة طبقات والانتظار قليلاً حتى تجفّ، ثم الانتقال بعدها إلى وضع المياه على الشعيرات بأصابع يديك المبلولة ووضع الماسكارا من جديد فتحصلين على رموش عنكبوتية ناعمة .