تحت شعار “الجيل القادم”…..المجلس الدولي لمراكز التسوق العالمية MECSC يجمع قطاعات سوق التجزئة

تحت شعار “الجيل القادم” المنظم من قبل المجلس الدولي لمراكز التسوق العالمية MECSC، استضاف مول 360 – وجهة التسوق الرائدة التابعة لشركة التمدين لمراكز التسوق حدث تفاعلي كبير برعاية شركة “جي إل ايه” لإدارة العقارات التابعة لمجموعة التمدين والذي شارك فيه العديد من المختصين العالميين في قطاع البيع والتجزئة، بالإضافة إلى مطوري مراكز التسوق في منطقة الشرق الأوسط في البهو الرئيسي للمول.

يعد هذا الحدث، والذي يحرص المجلس الدولي لمراكز التسوق العالمية MECSC على تنظيمه دائماً، نافذة يطلّع من خلالها المشاركون على قطاع مراكز التسوق والنمو الذي يشهده في المنطقة بأكملها. ويجمع الحدث خبراء عالم التجزئة مع أصحاب المشاريع الكويتية، وصناع القرارات والمهنيين في قطاع التجزئة، وذلك لتبادل الخبرات والأفكار، بالإضافة إلى مواصلة تطوير مهارات الأفراد، والتعرف على كل ماهو جديد في عالم التجزئة وإدارة الأسواق التجارية.

وبهذه المناسبة قال ديفيد بوسلي الرئيس التنفيذي في شركة “جي إل إيه”: “تسعدنا استضافة مثل هذا الحدث الهام الذي يجمع هذه النخبة من العاملين في مجال مراكز التسوق وتجار التجزئة، المستثمرين وخبراء العقارات، ومختصيين عمليات التأجير ومديري المرافق، لمناقشة التحديات التي يواجهها قطاع مراكز التسوق على مستوى منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب التعرف على المشاريع الكبرى الجديدة، وطرق إدارة أعمال الشركات والعلامات التجارية الفاخرة بنجاح.”

ومن جانبه، علَّق ديفيد ماكادم، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ” سعدنا برعاية شركة “جي إل إيه” لهذا الحدث واستضافته في مول 360 والذي أقيم تحت شعار “الجيل القادم” وجمع هذا الحشد الرائع من الناس لتبادل الخبرات والمعلومات القيمة التي تهم كل العاملين في قطاع مراكز التسوق والبيع بالتجزئه. ”

جديراً بالذكر أن “مول 360” يمثل وجهة فريدة وحيوية في الكويت تحفل بمرافق التسوق والترفيه التي أصبح اسمها قريناً بالأناقة والفخامة التي لا تضاهى. وتتكامل في “مول 360” المنافذ التجارية والمراكز الترفيهية في أجواء فاخرة جعلت منه الخيار الأول لتجربة تسوق راقية لا مثيل لها في الكويت. وينفرد المشروع بتصميمه المعماري الرائع الذي يأخذ منحىً دائرياً بمساحة 82 ألف متر مربع، والمستوحى من التصاميم الهندسية العربية العريقة المفعمة في الوقت ذاته بروح العصر.

وتتضمن متاجر المول منافذ لعدد من العلامات التجارية الفاخرة والمطاعم والمرافق الترفيهية التي يتواجد بعضها للمرة الأولى في الكويت ضمن “مول 360″، بما يثري تجربة التسوق والترفيه التي يتيحها المركز لعملائه. ويحفل التصميم الداخلي للمول باللمسات الأنيقة ويضم 7 مناطق تقدم كل منها تجربة فريدة للمتسوقين. ويساهم “مول 360” في تحقيق نقلة نوعية في مسيرة نمو قطاع تجارة التجزئة في الكويت، ويرسي معايير جديدة على مستوى القطاع في الدولة، ويمكن للمهتمين بالاطلاع على المزيد من المعلومات زيارة الموقع الإلكترونيwww.360mall.com