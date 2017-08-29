المحكمة تبرئ شمس الكويتية من اتهام أحلام لها بتحقيرها وذمها

أصدرت محكمة الإمارات حكماً يقضي ببطلان الدعوى القضائية التي رفعتها الفنانة أحلام الشامسي ضد الفنانة شمس الكويتية واتهمتها فيها بالذم والتحقير، على خلفية اتهام الملكة أحلام غريمتها شمس بأنها وصفتها ب”المختلة عقلياً”، وذلك في إحدى لقاءاتها الصحافية التليفزيونية.

شهدت العلاقة التي تجمع الفنانتين الخليجيتين أحلام وشمس الكويتية منذ عدة سنوات خلافات عدة أخذت أبعاد الانتقاد اللاذع الذي أفضى إلى اللجوء إلى المحاكم، واتسمت أجواء المشاحنات بتفجر بركان من الملاسنات الكلامية التي كانت تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، آخرها القضية التي حركتها أحلام في المحكمة الإماراتية تتهم فيها شمس الكويتية بذمها وتحقيرها العلني في إحدى مقابلاتها التلفزيونية عندما وصفتها بالمختلة عقلياً.

وكانت شمس فور صدور هذا الحكم الذي جاء في صالحها، قد سارعت على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، لتعبر عن فرحتها الكبيرة بتبرئة ذمتها من التهمة حيث كتبت قائلة: “..الحمد لله وبفضله أعلنت محكمة الإمارات بطلان القضية المرفوعة علي من أحلام وذلك بفضل الله وفضل محاميي عيسى بن حيدر للمرة الثانية..”.

الجدير بالإشارة فإن الحرب الكلامية الحامية الوطيس لم تحط أوزارها بين الفنانتين منذ سنوات، على اعتبار أن الفنانة شمس كان قد سبق لها وأن حركت دعوى قضائية ضد أحلام في محكمة لبنانية.