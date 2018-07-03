المخترعة القطرية مريم الشافعي: هذا اختراعي

تظاهرة علمية كبيرة جمعت العديد من مخترعي دول العالم حطوا رحالهم في الكويت للمشاركة في المعرض الدولي العاشر للاختراعات في الشرق الاوسط الذي نظمه النادي العلمي بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بهدف تعريف العالم بهذه الابتكارات وفتح المجال امام الاختراعات المتميزة لكي تبصر النور وتجد من اصحاب الشركات ورجال الاعمال من يتبناها.

اليقظة التقت مع البعض من المخترعين وتعرفت على اختراعاتهم

من دولة قطر الشقيقة شاركت المخترعة القطرية الشابة وهي الطالبة مريم الشافعي التي اطلقت على اختراعها الذي توصلت اليه بالتعاون والعمل المشترك مع زميلتها المها المزروعي ليظهر مشروعهما الى العلن والذي اطلقتا عليه “نداء الباص” وشرحت مريم الشافعي هي بنفسها الفكرة واشارت الى ان هذا المشروع نتيجه جهد مشترك بينها وبين زميلتها التي لم تحضر للمشاركة في المعرض لظروف معينة وقالت :

المشروع عبارة عن تطبيق ينبه الطالب بوصول حافلة المدرسة وينبه السائق بحضور الطالب الى المدرسة من عدمه مما يعمل على توفير الوقت للسائق وعدم ازعاج المنازل المجاورة لمنزل الطالب، بالاضافة الى حل مشكلة الطالب بالتأخر عن المدرسة واضافت: تكمن اهمية المشروع من الناحية العلمية في رفع المستوى العلمي والتحصيل الاكاديمي لدى الطالب بوصوله الى المدرسة في الوقت المحدد، اما من الناحية الاجتماعية فيساعد التطبيق اولياء الامور على معرفة ركوب ابنائهم الحافلة اولا وايضا من خلال التطبيق يمكن معرفة موقع الحافلة تحديدا والى اين وصلت وكم سيستغرق وصولها الى منزل الطالب مما يجعل اولياء الامور في راحة واطمئنان.