بالصور: المرأة الكويتية في مقدمة مشجعي الأزرق في خليجي 23

تصدرت المرأة الكويتية أبرز مشاهد افتتاح بطولة “خليجي 23″، التي تحتضنها الكويت إلى غاية الخامس من يناير المقبل، وتناقلت العديد من القنوات وعدسات المصورين صور لمشجعات اخترن حضور المباراة الافتتاحية لتشجيع منتخب بلادهن إلى جانب جمهور فاق 60 ألف متفرج غصت بهم جنبات استاد جابر الدولي، حيث افتتح أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح فعاليات هذه النسخة، قبل انطلاق المنافسات رسمياً بمباراة أصحاب الأرض ومنتخب السعودية الذي آلت إليه نتيجة اللقاء بهدفين لهدف واحد.

واختارت المشجعات الكويتيات ارتداء القميص الوطني، ومنهن من رافقت أطفالها أو حملت علم بلادها، في مشاهد تعكس مدى انتشار كرة القدم بين صفوف النساء في الكويت على غرار باقي نساء العالم، وغالباً ما تهتم الكاميرات بمشجعات كرة القدم خلال المباريات المهمة، وخاصة بكأس العالم أو كأس أوروبا، حيث يتفنن العنصر النسوي في إبداع أشكال جمالية أثناء تشجيع منتخبات بلادهن، دفع موقع “The Sportster”، إلى إجراء استفتاء حول حسناوات ملاعب كرة القدم، واختار الموقع 10 بلدان ظهرت مشجعاتها بكامل أناقتهن حيث تصدرت سيدات أمريكا اللاتينية لائحة “حسناوات الملاعب”، وهن مشجعات: “البرازيل”، “تشيلي”، الأرجنتين”، “كولومبيا”، “المكسيك”، إلى جانب “إسبانيا”، “بولندا”، “ألمانيا”، “البرتغال” و”بلجيكا.”

ويبقى عزوف المرأة العربية عن ملاعب كرة القدم، سببه في الغالب عاملين اثنين: الأول يتعلق بالتقاليد، والثاني ببعض الممارسات مثل الكلام النابي، حيث تعرف بعض ملاعب كرة القدم بالدول العربية تبادل الشتائم بين جماهير الفرق الشيء الذي يمنع العنصر النسوي من حضور مباريات كرة القدم، كما يحول دون مرافقة بعض الأمهات لأطفالهن والاستمتاع معهم بمشاهدة فرقهم المفضلة.