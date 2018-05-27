المستشار عبد العزيز العنزي: هذه هي اهداف قائد كفو

المستشار عبد العزيز العنزي من المجلس الاستشاري لمبادرة ” قائد كفو” عبر عن رايه بمبادرة قائد كفو فقال :

المبادرة هي مشروع وطني تطوعي شبابي يقوم على اسس ومبادىء حب الوطن والعمل على تحقيق القيادة المستقبلية لكويت المستقبل وذلك باعداد جيل من الشباب وتأهيله لقيادة مستقبليه ودائما نستشرف رؤيتنا ونستمدها من التوجيهات الساميه لقائد الانسانيه حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله وذلك نحو الرؤية المستقبليه بان كويت المستقبل لسنه 2035

الدكتور حسين الجرخي من اعضاء مجلس الادارة عرفنا عن المناهج والتدريب اللذان سيدرسان للمتدربين في المبادرة وهي :

المناهج التي سوف توفر وتدرس للمتدربين ستكون على شقين اولا للفئات العمرية الواعدة والصغيرة نوعا ما وهي تعليمية اكثر مما تكون تدريبية اما الفئات العمرية المتقدمة سوف تكون على شكل دورات تدريبية لانهم فعلا يكونون قد اكتسبوا جميع المهارات التعليمية وهم بحاجة الى الجانب التدريبي .

ما هي اسس هذه البرنامج التدريبيه ؟

هي مناهج في مهارات القيادة وطرق اتخاذ القرار وتحمل المسؤوليه والواجبات المناطة بهم لكي يكونوا مهيئين لادارة دفة القيادة في الوطن سواء كانت داخل اللاد ام خارجه والهدف ان يكونوا خير سفراء لبلدنا الحبيب الكويت.