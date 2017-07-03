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تقي من الإسهال والتهاب الحلق…..استخدمات مذهلة للمشروبات الغازية في تنظيف المنزل

بقلم هند شديد

يوليو ٣ ,٢٠١٧

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دائماً ما ينصح الأطباء بالتقليل من تناول المشروبات الغازية لأنها تضر بالصحة، إلا اأ هذه المشروبات لها فوائد عديدة واستخدامات مختلفة يمكننا الاستفادة  منها وتطبيقها في المنزل، وإليك بعض فوائد المشروبات الغازية في تنظيف المنزل:

  • إزالة بقع الدهون والصدأ والدم من الملابس.
  • التخلص من الحروق الموجودة في أواني الطهي، عن طريق ملئ الإناء بمشروب الكولا واتركيه لبعض الوقت، واغسليه بالطريقة العادية.
  • تنظيف فواصل السيراميك.
  • إزالة اللبان أو العلكة الملتصقة بالشعر، عن طريق نقع هذا الجزء في مشروب الكولا وسوف يذوب اللبان.
  • تنظيف المرحاض.
  • إزالة بقع الصدأ من البانيو.
  • تلميع العملات المعدنية، إذا كنتِ مهتمة بجمع العملات.
  • الحفاظ على الزهور في المزهرية لفترة أطول، عن طريق إضافة بعض من مشروب الليمون بالصودا.

وللمشروبات الغازية فوائد متنوعة أخرى، ومنها:

  • الوقاية من الإسهال، خاصة أثناء السفر إلى أماكن تقلقين من ماء الشرب أو الطعام فيها مثل المصايف، فالأحماض في الصودا تقلل من إنتاج بكتيريا الإيكولاي في الأمعاء، وهو ما يحد من إنتاج السموم، التي قد تسبب لكِ الإسهال.
  • تقليل الألم الناتج عن التهاب الحلق، استخدمي الصودا كغرغرة، إذ تساعد على تخفيف البلغم المسبب للالتهاب.
  • تخفيف الألم الناتج عن لسعات قنديل البحر، إذا أصابك وأنت في الشاطئ، لذلك خذي معكِ زجاجة كبيرة من المشروبات الغازية.
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