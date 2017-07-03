تقي من الإسهال والتهاب الحلق…..استخدمات مذهلة للمشروبات الغازية في تنظيف المنزل

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دائماً ما ينصح الأطباء بالتقليل من تناول المشروبات الغازية لأنها تضر بالصحة، إلا اأ هذه المشروبات لها فوائد عديدة واستخدامات مختلفة يمكننا الاستفادة منها وتطبيقها في المنزل، وإليك بعض فوائد المشروبات الغازية في تنظيف المنزل:

إزالة بقع الدهون والصدأ والدم من الملابس.

التخلص من الحروق الموجودة في أواني الطهي، عن طريق ملئ الإناء بمشروب الكولا واتركيه لبعض الوقت، واغسليه بالطريقة العادية.

تنظيف فواصل السيراميك.

إزالة اللبان أو العلكة الملتصقة بالشعر، عن طريق نقع هذا الجزء في مشروب الكولا وسوف يذوب اللبان.

تنظيف المرحاض.

إزالة بقع الصدأ من البانيو.

تلميع العملات المعدنية، إذا كنتِ مهتمة بجمع العملات.

الحفاظ على الزهور في المزهرية لفترة أطول، عن طريق إضافة بعض من مشروب الليمون بالصودا.

وللمشروبات الغازية فوائد متنوعة أخرى، ومنها: