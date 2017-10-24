المصمم اللبناني العالمي شربل زوي والعارضة كيشيا حديث الناس في ميامي ومواقع التواصل الاجتماعي

المصمّم اللبناني العالمي شربل زوي صار حديث الناس في ميامي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن اختارت العارضة وصاحبة خط مستحضرات التجميل “كيشيا كاوار” Keyshia Ka’ Oir ثوباً من تشكيلة فساتين زفاف المصمم زوي.

لترتديه في حفل زفافها على مغني الراب الأول في العالم “رادريك دريفيس” Radric Davis الشهير بـ Gucci mane الذي أقيم في فندق “فور سيزون” في “ميامي” بحضور حشد كبير من النجوم، أمثال ريهانا، ريك روس، بيغ سين وغيرهم.

فستان الزفاف الذي اختارته كيشيا من مجموعة “زوي” بلغ ثمنه 100 الف دولار أميركي، جاء مبهراً وأنيقاً عليها، مما جعله يحصد إعجاب المدعوين ورواد الشبكة العنكبوتية، لا سيما بعد أن نشرت العروس الصور على حساباتها الخاصّة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تصدّر حفل الزفاف عناوين الصحف الغربية، التي أثنت على الحفل الذي قدرت تكاليفه بـ 1.8 مليون دولار.

وهكذا ينضمُّ اسم العارضة “كيشيا كاوار” إلى لائحة طويلة من أسماء النجمات اللواتي سبق أن ارتدين من أزياء شربل زوي نذكر منهن: شاكيرا، جنيفر لوبيز، بيونسيه، ماريا كاري،باريس هيلتون، بريتني سبيرز وغيرهن.