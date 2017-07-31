المعجبون يسقطون تامر حسني ويصيبوه بشرخ في عاموده الفقري

شارك

أصيب النجم تامر حسني بشرخ في ظهره، عقب إحيائه لحفل فني بمنتجع “بورتو جولف مارينا”، ووقع الحادث على إثر تهافت المعجبين عليه، عندما توقف ليلتقط صوراً معهم استجابة لطلبهم، وبسبب كثرة عددهم تعرض لإصابة بظهره بفعل التدافع الذي حدث.

حضر الحفل الأخير الذي أحياه النجم الشاب تامر حسني الآلاف من المعجبين وتمكن من إمتاعهم، بباقة من الأغاني القديمة والحديثة التي يحبها الشباب، وقد أشرف على هذا الحفل منظم الحفلات الشهير وليد منصور، والملفت أن ديكورات الحفل كانت مميزة كونها بدت في شكل أسماء لأعمال تامر حسني الفنية مرفوقة بالصور، وتمكن المطرب من إلهاب المسرح وسحر الجمهور الذي تجاوب معه كثيراً، وفي نهاية الحفل تهافت عشاق الفنان واقتربوا منه لالتقاط الصور التذكارية، وبفعل التدافع سقط تامر حسني على ظهره وأصيب بالعمود الفقري.

أعلن عن هذا الخبر الممثل أحمد زاهر، الصديق المقرب من النجم وأسرته، والذي تعاون معه فنياً في العديد من أعماله الفنية على غرار الأفلام والمسلسلات، وكان أول صديق يتمنى له الشفاء العاجل على حسابه عبر مواقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” وأرفق تعليقه بصورة لتامر حسني تم التقاطها خلال هذا الحفل، ولم يخف أن إصابة تامر قد تكون شرخ في العمود الفقري. وكان هذا الحفل قد أقيم يوم 28 يوليو وقدم النجم تامر حسني الممثل أمير كرارة.