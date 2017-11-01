ينتج لأهم نجوم العالم…. المغربي ريدوان يحقق نجاحاً ضخماً في كليب “بوم بوم”

قال المنتج المغربي العالمي “ريدوان” إن ال”تريو” الذي طرحه مؤخراً بعنوان “بوم بوم”، وجمع كل من المغني العالمي “دادي يانكي” الذي اشتهر من خلال أغنية “ديسباسيتو” برفقة “لويس فونسي” إلى جانب المغربي “فرانش مونتانا” والمغنية “دينا جان” عضوا فرقة “فيفتي هارموني”، هو رسالة يريد تبليغها إلى العالم للتعريف ببساطة الشعب المغربي وجمال المملكة التي وصفها بــ “قطعة من الجنة على الأرض.”

وكان كليب الأغنية الذي طرح قبل أيام قد حقق نسبة مشاهدة عالية على موقع اليوتيوب، وتجاوز حاجز 33 مليون مشاهدة في ظرف 24 ساعة، حيث تم تصويره في المغرب، وهو الأمر الذي وصف بالطريقة المثلى للترويج للسياحة بالمملكة، بعد أن أظهر تنوعاً طبيعياً كبيراً، من الصحراء إلى الجبل، ومن المحيط إلى الكثبان الرميلة، والمدن العتيقة والأزقة الضيقة والمناطق الراقية، وهي ذات المشاهد التي أسرت ضيوف “ريدوان” عند زيارتهم للمغرب لأول مرة، خاصة الفنانة “دينا جان” التي قال عنها المنتج المغربي إنها أصيبت “بالجنون” لحظة زيارتها لبعض المناطق التي لم تر لها مثيلاً في العالم، على حد تعبيره.

وتفاعل العديد من النجوم مع كليب “ريدوان”، حيث تقاسموه مع متابعيهم على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، كما تلقى عنه المنتج المغربي التهاني من نجوم العالم والمغرب بينهم الفنان “سعد لمجرد” الذي وصفه بالعمل الرائع، كما طرح كموضوع للنقاش عبر بعض القنوات العربية عن دور الفن في الترويج للسياحة.

واشتهر “ريدوان” بإنتاجاته الناجحة من قبيل: “Just Dance”, “Poker Face”, “Bad Romance” “Love Game“ ،Alejandro” برفقة “ليدي غاغا “، بالإضافة إلى « I like it » برفقة “إنريكي إغليسياس” و On the Floor مع “جينيفر لوبيز.”

وكان للمنتج العالمي”ريدوان” دور كبير في استقطاب العديد من النجوم لأجل المشاركة في مهرجان موازين، الذي عرف حضور ألمع نجوم الغناء بالعالم أمثال: “شاكيرا”، “ماريا كاري”، “إنريكي إغليسياس”، “بيتبول”، “إلتون جون” وغيرهم.