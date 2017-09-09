المغرب الوجهة المفضلة لتصوير الأفلام السينمائية الأمريكية الضخمة

مرة أخرى، اختار صناع السينما الأمريكية المغرب كوجهة لتصوير أفلامهم الضخمة، بعد العشرات من الأفلام التي صورت بمدن مختلفة نالت مدينة ورزازات نصيب الأسد منها، وكانت صحيفة “الجارديان” قد كشفت في تقرير لها أن المملكة المغربية باتت ثاني أفضل مواقع تصوير الأفلام السينمائية في العالم والخيار الأول لصناع السينما في أمريكا.

وشهد الأسبوع الجاري، حركة غير عادية ببعض أحياء مدينة أكادير (230 كلم جنوب مراكش)، بعد أن تحولت بعض الشوارع شمال المدينة إلى ساحات للقتال، حيث تم تصوير مشاهد المعارك التي خاضتها القوات الأمريكية ضد الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، خاصة تلك العمليات السرية التي شنتها ضد تنظيم القاعدة في اليمن.

وذكرت مصادر مرافقة لفريق العمل الأمريكي، أن الفيلم سيتم تصوير مشاهده بعدد من المدن المغربية، حيث استعان فريق العمل بمدرعات حربية أمريكية لتصوير مشاهد قتالية بمدينة أكادير أولاً، قبل الانتقال إلى مدن أخرى ومنها إلى أمريكا لتصوير باقي المشاهد.

هذا، ويشارك في الفيلم وجوه فنية عالمية، تقوم معظمها بأدوار جنود أمريكيين يخوضون حروباً في إطار ملاحقة ما يسمى الجماعات الإرهابية.