المغرب يجذب ريفز لتصوير الجزء الثالث من فيلم جون ويك

كشفت تقارير إعلامية أمريكية، أنه تم رصد ميزانية تجاوزت 92 مليون دولار، لتصوير الجزء الثالث من فيلم “جون ويك”، الذي يقوم ببطولته النجم الكندي “ديانو ريفز”، حيث تم تصوير بعض المشاهد في كل من اليابان و”مونتريال” بكندا.

ووقع الاختيار على المغرب لتصوير مشاهد من الجزء الثالث لفيلم الأكشن والجريمة، وتحديدا مدينة طنجة (أقصى شمال المغرب)، حيث حصل على اسم مؤقت هو Alpha .Cop

وسيتم عرض الجزء الثالث من الفيلم في دور السينما العالمية شهر ماي 2019، وكان الجزء الثاني من John Wick قد عرض شهر فبراير 2017، وحقق إيرادات قاربت نصف مليار دولار.

الفيلم بطولة “كيانو ريفز”، “ريكاردو سكامارسيو”، “كلوديا جيرينى”، “إيان ماكشين”، تأليف وسيناريو “ديريك كولستاد”، وإخراج “تشاد ستاهلسكي.”