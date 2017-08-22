التكريم والمكافآت المالية في انتظار الشركات الفائزة بجائزة الأداء المتميّز

أعلنت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) اليوم عن تدشين برنامج جوائز راكز لتميّز الأعمال لعام 2017، وَدَعَت جميع الشركات العاملة تحت مظلتها للمشاركة في النسخة الرابعة من البرنامج والذي يهدف إلى تكريم الشركات ذات الأداء المتميّز والأثر الأكبر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية لإمارة رأس الخيمة، وسوف يكون برنامج الجوائز هذا العام حافلاً بالإثارة والمكافآت حيث ستمنح (راكز) جميع الفائزين جوائز نقدية مجموع قيمتها 200 ألف درهم.

وفي هذا السياق قال سمو الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة الهيئة: “نحن سعداء بالإقبال المتزايد الذي يشهده برنامج جوائز راكز لتميز الأعمال عاماً بعد عام.

حيث استقبل البرنامج في نسخته الأولى حوالي 120 مشاركاً ونتوقع أن تزيد عدد المشاركات هذا العام إلى قرابة 450، وتقدر هذه الزيادة الهائلة بنسبة 270%.”

وأشاد سموّه بالأهداف المرجوّة من برنامج الجوائز والتي تم تحقيقها من خلال الإنجازات البارزة والنجاحات المُلهمة التي تشهدها شركات (راكز) والتي تستحق التكريم والتتويج.

ومن جهته قال رامي جلاّد المدير التنفيذي لمجموعة راكز والمنطقة الحرة برأس الخيمة وهيئة رأس الخيمة للاستثمار: “إن برنامج تميز الأعمال يساهم بشكل كبير في تعزيز العلامة التجارية الخاصة بالشركات الحاصلة على جوائز، حيث أنها تتميز على منافسيها باكتساب سمعة مرموقة من خلال إحرازها لهذه الجوائز، والذي يعد مهماً في بيئة الأعمال التنافسية اليوم.”

وشجّع جلّاد جميع شركات (راكز) بشتى أحجامها وأنواعها ونشاطاتها في مختلف ميادين الأعمال والقطاعات والصناعات للمشاركة في جوائز تميّز الأعمال مشيراً إلى أن التقييم سوف يتم بواسطة لجنة مستقلة من المُحكّمين ذوي الخبرة في أداء التميز الدولي (IPE) لتحديد الفائزين من الشركات المشاركة.

وتشمل فئات الجوائز هذا العام: أفضل شركة جديدة، وأفضل تقنية جديدة، وأسرع الشركات نمواً، وأفضل شركة صناعية، وأفضل مساهم في تنمية رأس الخيمة وأفضل ممارسات المسؤولية المجتمعية.