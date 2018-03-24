الملح والميرامية يمنحاك ابتسامة ساحرة

تعكس ابتسامتك شخصيتك ومما لاشك فيه أنك تحرصين على ابتسامة براقة، والتي تأتي من خلال العناية الدائمة بالأسنان، وهو حلم يراود الكثير من النساء، وقد يكون صعب المنال، إلا أنك من الآن يمكنك تحقيق هذه الامنية لتحصلي على ابتسامة براقة ناصعة البياض في يومين من خلال وصفة سحرية، مكوناتها هي :

ملح – فرشاة أسنان – ميرامية ناعمه.

الطريقة:

يوضع القليل من الميراميه والملح على فرشاة الأسنان ومن ثم تفرش الأسنان جيداً لمدة 3 دقائق ومن ثم يتم التمضمض بالماء جيداً وسوف تصبح الأسنان براقه خلال يومين.

ولا يكفي العناية بالأسنان من خلال الفرشاة والمعجون بل هناك سلسلة من النصائح لا بد من الحرص عليها لتكون نتيجتك مضمونة منها :

– الابتعاد عن التدخين.

– الابتعاد عن الحلويات المشبعة بالسكر والعصائر المحلاة.

– تناول الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الكالسيوم لحماية أسنانك.

– الانتظار 30 دقيقة بعد تناول الطعام وتنظيف الأسنان لحماية مينا الأسنان.

– تبييض الأسنان مرتين سنوياً في عيادة طبيب الأسنان أو في المنزل.

– تغطية فرشاة الأسنان وتخزينها في مكان نظيف للبعد عن مصادر البكتيريا.

– تغيير فرشاة الأسنان كل ستة أشهر على الأقل.

– استخدام خيوط الأسنان للتنظيف العميق للأسنان.

– زيارة طبيب الأسنان بين حين وآخر للتاكد من سلامتها.