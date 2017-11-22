الملكة بيونسيه الأعلى أجراً في العالم بـدخل 105 مليون دولار

تربعت المغنية الأمريكية العالمية بيونسيه على عرش المغنيات الأعلى أجراً في العالم لعام 2017، وذلك حسب تقرير لمجلة Forbes الأمريكية الذي أكد أن المغنية الثلاثينية أطاحت بمواطنتها تايلور سويفت ووضعتها في المركز الثالث، بعد أن بلغ حجم دخلها لهذا العام 105 ملايين دولار أمريكي.

وجاء في التقرير أن بيونسيه بهذا الإنجاز تكون قد حققت انتصاراً مادياً ومعنوياً ليس على تايلور فقط، بل على أديل أيضاً، إذ إن المنافسة بين بيونسيه و أديل التي تلتها في حجم الأرباح لهذا العام على أشدها، فقد كانت الأخيرة قد فازت بجائزة ألبوم العام سنة 2016 في مسابقة غرامي العالمية المرموقة، ولا يزال من حضر الحفل يذكر كيف قامت أديل بكسر الجائزة لتتقاسمها معها، بعد أن تفوقت على بيونسيه ونالت جائزة أفضل أغنية لذات العام في نفس المسابقة.

وأرجع التقرير السبب في هذه الأرباح المادية لبيونسيه، إلى نجاح جولتها الغنائية العالمية التي قامت بها هذا العام والتي حملت اسم Formation World Tour، بالإضافة إلى مبيعات ألبوماتها وبالتحديد ألبوم «ليمونيد» ، وتملك بيونسيه دار «إيفي بارك» للأزياء ولها استثمارات أخرى، بحسب «سكاي نيوز».

وحلت أديل في المرتبة الثانية بعد أن بلغت أرباحها هذا العام 69 مليون دولار.أما تيلور سويف فتلتهما بمبلغ 44 مليون دولار أمريكي، لكن لا شك أن قدرتها على استعادة المرتبة الأولى لعام 2018 أكيدة، فآخر ألبوماتها الذي يحمل اسم Reputation هو الألبوم الأعلى مبيعاً لعام 2017 حسب Forbes.وفي المرتبة الرابعة جاءت المغنية الكندية سيلين ديون بدخل قدره 42 مليون دولار، جاءت معظمها من عودتها للغناء في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

أما جنيفر لوبيز فجاءت في المركز الخامس بدخل بلغ 38 مليون دولار حصلت عليها من الغناء في لاس فيغاس أيضا وكذلك إطلاقها برنامجاً موسيقياً قامت بإنتاجه وتقديمه أيضاً.

ثم مغنية الفن الريفي الأمريكي دولي بارتون في المرتبة السادسة بدخل 37 مليون دولار، سابقة بذلك ريهانا التي حصلت على دخل بلغ 36 مليون دولار.

فيما حلت المغنيتان الأمريكتان بريتني سبيرز وكيتي بيري في المركزين الثامن والتاسع على التوالي، إذ بلغ دخل سبيرز 34 مليون دولار ودخل بيري 33 مليون.

جديراً بالذكر أن المغنيتين الأمريكيتين ليدي غاغا وسيلينا غوميز اللتين تواجدتا في قائمة عام 2016، غابتا في قائمة هذ العام، لكن عودتهما غير مستبعدة في العام القادم 2018.

وكان تعليق مجلة ««فوربس» الأمريكية على هذه النتائج وبعدما احتلت المغنية بيونسيه المرتبة الأولى على قائمة المجلة لأكثر النساء ثراءً في عالم الموسيقى للعام 2017 بقولها “هي بالفعل ملكة”