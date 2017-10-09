الأمير هنأ السيسي بالفوز وأشاد بأداء الفريق…. الملوك والرؤساء العرب يهنئون مصر بالوصول لكأس العالم

وكان نادي ليفربول دفع مبلغ 42 مليون يورو (50 مليون دولار) للتعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح، البالغ عمره 25 عاماً، من نادي روما الإيطالي، في يونيو الماضي، في صفقة جعلته أغلى لاعب عربي وأفريقي، وانضم صلاح لروما من تشيلسي مقابل 12 مليون جنيه إسترليني (15.15 مليون دولار) في 2016، بعد فترة إعارة ناجحة في فيورنتينا.

هذا وقد حصل صلاح على جائزة أفضل لاعب في نادي روما موسم 2015، كما حصل على جائزة غلوب سوكر لعام 2016 كأفضل لاعب عربي.

جديراً بالذكر أن صلاح بدأ مسيرته في صفوف نادي “المقاولون العرب” ثم اتجه للاحتراف الخارجي في أوروبا لينضم إلى بازل السويسري وتشيلسي الإنجليزي وغيرهما، ولقد أصبح صلاح منذ لحظة التأهل بالأمس أغلى فرعون تنجبه مصر، بعد تأهل حبس الأنفاس في استاد برج العرب الذي امتلأ بالجماهير التي زحفت من جميع المحافظات المصرية منذ الساعات الأولى من يوم الأحد إلى مدينة الإسكندرية، لكي تحجز لها مقعداً في هذا اليوم الذي وصفه كثيرون بـ” اليوم التاريخي”.

ولقد تصدرت جميع وسائل التواصل الاجتماعي أمس هذا الحدث ، كما هنأت كل من دولة الإمارات، والسعودية، والكويت، والبحرين، مصر على تأهلها لمونديال روسيا 2018 بعد هذا الانتصار الكبير للمنتخب المصري على ضيفه الكونغولي بنتيجة 2-1 في المباراة الحاسمة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.