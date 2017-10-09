الأمير هنأ السيسي بالفوز وأشاد بأداء الفريق…. الملوك والرؤساء العرب يهنئون مصر بالوصول لكأس العالم

قاد محمد صلاح مصر للفوز 2 -1 على الكونغو، لتضمن التأهل لكأس العالم لكرة القدم، لأول مرة منذ 1990.
ولقد استطاع نجم الفريق الدولي صلاح إحراز هدف الفوز قبل انتهاء المباراة بدقيقتين مما جعل ملايين المصريين يحتفلون في منازلهم وفي شوارع المحافظات المختلفة بالحدث الذي طال انتظاره وهو أن تلعب مصر في كأس العالم المقرر تنظيمها العام المقبل.
وكان نادي ليفربول دفع مبلغ 42 مليون يورو (50 مليون دولار) للتعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح، البالغ عمره 25 عاماً، من نادي روما الإيطالي، في يونيو الماضي، في صفقة جعلته أغلى لاعب عربي وأفريقي، وانضم صلاح لروما من تشيلسي مقابل 12 مليون جنيه إسترليني (15.15 مليون دولار) في 2016، بعد فترة إعارة ناجحة في فيورنتينا.
هذا وقد حصل صلاح على جائزة أفضل لاعب في نادي روما موسم 2015، كما حصل على جائزة غلوب سوكر لعام 2016 كأفضل لاعب عربي.
جديراً بالذكر أن صلاح بدأ مسيرته في صفوف نادي “المقاولون العرب” ثم اتجه للاحتراف الخارجي في أوروبا لينضم إلى بازل السويسري وتشيلسي الإنجليزي وغيرهما، ولقد أصبح صلاح منذ لحظة التأهل بالأمس أغلى فرعون تنجبه مصر، بعد تأهل حبس الأنفاس في استاد برج العرب الذي امتلأ بالجماهير التي زحفت من جميع المحافظات المصرية منذ الساعات الأولى من يوم الأحد إلى مدينة الإسكندرية، لكي تحجز لها مقعداً في هذا اليوم الذي وصفه كثيرون بـ” اليوم التاريخي”.
ولقد تصدرت جميع وسائل التواصل الاجتماعي أمس هذا الحدث ، كما هنأت كل من دولة الإمارات، والسعودية، والكويت، والبحرين، مصر على تأهلها لمونديال روسيا 2018 بعد هذا الانتصار الكبير للمنتخب المصري على ضيفه الكونغولي بنتيجة 2-1 في المباراة الحاسمة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.
ففي دولة الإمارات العربية المتحدة هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي مصر على تأهلها، حيث قال على صفحته بالانستجرام “مبروك يا مصر .. ومبروك لكل العرب .. صعود المنتخب لكأس العالم .. أفرحتم قلوبنا من المحيط للخليج. كبيرة يا مصر دايماً”.
كما نقلت الوكالة تهنئة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حيث قال “أبارك لمصر تأهل منتخبها لنهائيات كأس العالم 2018.. إنجاز آخر مشرف للعرب جميعاً.. كل التهاني للقيادة والشعب المصري الشقيق”.
كما بارك الشيخ حمدان بن محمد ولي عهد دبي لمصر تأهلها، ونقلت عنه (وام) “مبروك لمنتخب مصر الشقيقة التأهل لكأس العالم 2018.. انتصاركم لم يفرح المصريين فقط بل أدخل السعادة على قلوبنا جميعاً”.
وهنأ وزير الداخلية الإماراتي الشيخ سيف بن زايد التأهل التاريخي، وقال “نبارك للعرب وشعب مصر الشقيقة تأهل منتخبها الوطني لكرة القدم”.
وفي دولة الكويت، بعث أمير الدولة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة تأهل منتخب جمهورية مصر العربية لكرة القدم لنهائيات كأس العالم 2018 والذي ستستضيفه روسيا الإتحادية.
وأشاد أمير الكويت بالأداء الفني الكبير الذي قدمه لاعبو المنتخب المصري وبروح التعاون التي سادت بينهم وبالجهود التي قام بها مسؤولو وإداريو المنتخب والتشجيع الكبير للجمهور الرياضي المصري لمنتخبه والوقوف بجانبه مما أسهم في تحقيق هذا الفوز متمنياً سموه لجمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والنجاح.
وبعث ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمنها خالص تبريكاته بمناسبة تأهل المنتخب المصري لكرة القدم لنهائيات كأس العالم 2018، كما بعث الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي ببرقية تهنئة مماثلة.
وفي المملكة العربية السعودية أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، هنأه فيه بتأهل المنتخب المصري لكرة القدم إلى بطولة كأس العالم ” روسيا 2018″.وأشاد ولي العهد السعودي بما أظهره المنتخب المصري من أداء متميز ومستوى مشرف في التصفيات الأفريقية، متمنياً لمنتخب مصر كل التوفيق والنجاح في نهائيات كأس العالم.
وفي البحرين قال وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، على تويتر: “فرحة مصر فرحتنا … ألف مبروك لشعب مصر الشقيق”.
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