بالفيديو: الممثل التركي مراد يلدرم يفاجأ زوجته أثناء طبخها الطاجن المغربي

تفاعل الآلاف مع الفيديو الذي نشره الممثل التركي “مراد يلدرم”، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، والذي تظهر فيه زوجته المغربية “إيمان الباني” داخل المطبخ بينما تحضر طاجن على الطريقة المغربية.

وبينما تعكس صور وفيديوهات الزوجين التفاهم والانسجام الكبير بينهما، فإن بعض متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلوا “سلباً” مع المشهد الذي يطلب فيه “مراد” من زوجته النظر إليه ليظهر وجهها على الفيديو، وهو الشيء الذي انتقد بشكل كبير على اعتبار أنها تخاف من الظهور بوجهها من غير مكياج، وصل بعضهم إلى اعتبار أن “إيمان الباني” لا تستحق لقب ملكة جمال المغرب الذي حصلت عليه في 2006، باعتبار أن ملكات الجمال يجب أن يكن جميلات بدون مكياج حسب ما جاء في تعليقات البعض.

وكان زواج الممثل التركي “مراد يلدرم” بملكة جمال المغرب السابقة “إيمان الباني”، قد حصد اهتمام الملايين بين تركيا والوطن العربي، خاصة بعد مفاجأة الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، عندما تقدم شخصيا إلى والد “إيمان” لطلب يدها إلى الممثل “مراد”، الشهير بالوطن العربي باسم “أمير”، ومن أشهر أعماله مسلسل “عاصي”.