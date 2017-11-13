المهرجان الدولي “للفيلم عبر الصحراء” يناقش أزمة الماء بالمغرب والعالم

تستعد مدينة زاكورة (جنوب المغرب)، لاحتضان فعاليات الدورة الــ 14 من المهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 30 نوفمبر الجاري و 4 ديسمبر القادم، تحت شعار “السينما والماء والحياة”.

وكشف بلاغ للجهات المنظمة (حصلت اليقظة على نسخة منه)، أن دورة هذه السنة ستتميز ببرمجة عدد من الأفلام المغربية والعالمية التي عالجت مشكلة الماء سينمائياً، في تناغم مع إشكالية الماء بالعديد من المناطق في العالم وبالمغرب وكيفية التعاطي مع ما يطرحه توفير هذه المادة الحيوية من إكراهات على العالم المعاصر.

هذا، وسيترأس الفنان البوركينابي “إدريسا أويدراوغو” لجنة تحكيم المسابقات الرسمية للأفلام الطويلة، إلى جانب كل من الممثل والمخرج المغربي “ادريس الروخ”، والمخرجة اليمنية “خديجة السلامي”، والناقد العراقي “الطاهر علوان”، والممثل المغربي “ياسين أحجام”، ومخرجة الأفلام الوثائقية الفرنسية “كلوي بروات”.

ويتنافس في المسابقة الرسمية للمهرجان، عدد من الأفلام تمثل بلدان السنغال، الإمارات العربية المتحدة، الهند، كازاخستان، المجر، العراق، لبنان، مصر، بوركينا فاسو، مالي، تونس، وإيران.

وبالإضافة إلى المسابقة الرسمية، تتنافس عدة أفلام على جائزة الاتحاد الإفريقي للنقد السينمائي التي تشرف عليها لجنة تحكيم يترأسها “ايتان كودجو اوغناندو” من الطوغو، وتضم “امبينغ محمدو” من السينغال، و”امباه ابوبكار” من ساحل العاج.

أما لجنة تحكيم مسابقة “السيناريو”، فسيترأسها الروائي المغربي وكاتب السيناريو “ميلودي شغموم”، إلى جانب كل من “إبرايم إيلام”، كاتب سيناريو الأفلام الوثائقية، والكاتب “محمد الحفيدي”، والشاعر والكاتب المغربي “طه عدنان”.

ومن المواضيع التي تهتم بها المسابقة، حياة الرحل، والمياه، والبيئة، والحياة في الواحة والصحراء.

وتشجيعاً لعمل المخرجين الشباب بالجهة، تم إحداث مسابقة للأفلام القصيرة، ستشرف عليها لجنة تتألف من المخرج المغربي “عبد السلام الكلاعي”، ورئيس الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة ومدير المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبية بتونس “أيمن الجليلي”، إلى جانب مديرة التصوير الفوتوغرافي الفرنسية “مارين غيزي”، والناقد والرئيس السابق للجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب “حفيظ العيساوي”، والكاتب المسرحي “سعيد باشنا.”