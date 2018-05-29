الموز.. تاج الفاكهة بامتياز

يعتبر الموز من الفواكة المحببة لدى كثير من الناس صغارا وكبارا، وقد لا يخلو بيت من البيوت من تواجدة باستمرار كفاكهة أساسية سهلة الهضم والأكل وفي الوقت ذاته، لما تحتويه من قيمة غذائية مرتفعة حتى أن كثير من الأفراد يعتمدون على تناوله مع بعض منتجات الألبان واعتماده كوجبة غذائية كاملة فاستحق لقب تاج الفاكهة بامتياز.

وهذه السمعة التي اكتسبها الموز لم تأتي من فراغ حيث أنه استحقها وبجدارة، بعد أن أثبتت الدراسات والبحوث غنى تلك الفاكهة الصفراء بالعديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية لجسم الإنسان وتوفرها بنسب مرتفعة.

يحتوى هذا الكنز الغذائي على كميات كبيرة من فيتامين سي ومجموعة فيتامينات ب وكذلك فهو يعد منجم للبوتاسيوم والمغانسيوم والنحاس والكالسيوم والألياف والبروتين.

كما أنه يحتوي على نسبة مرتفعة من مادة البكتين التي تعمل على تهدئة الجهاز الهضمي وكذلك تخفيض نسبة الكوليسترول في الدم.

ومن جملة الفوائد الهامة للموز احتوائه على نسبة كبيرة من النشا المقاوم الذي يعطي شعورا بالشبع، خاصة في النوع الأخضر منه فهو يتحكم في الشهية بشكل كبير، ويعتبر الموز أيضا وجبة مثالية للرياضيين فهو يقلل بشكل كبير من تعرض الرياضيين للتشجنات والشد العضلي لما يحتويه من كميات كبيرة من البوتاسيوم.

ولمن يعاني من مشاكل في النوم والأرق فإن تناول موزة واحدة يوميا قبل النوم سوف تكون كفيلة بأن تمحو تلك المشكلة من حياتك للأبد، حيث تعمل على استرخاء الأعصاب والنوم بشكل مريح وهادئ وهي وصفة مجربة بامتياز.

إن الحديث عن الفوائد الجمة للموز لا يمكن حصرها، والجميل في الأمر أنه فاكهة محببة لدى الشريحة العظمى من الصغار والكبار، لهذا ننصحك ألا تختفي تلك الفاكهة الصفراء من بيتك أبدا.