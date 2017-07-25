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الموسيقي العالمي ابراهيم معلوف يهز مدينة بعلبك عزفاً

بقلم ريما لمع

يوليو ٢٥ ,٢٠١٧

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احتفالاً برصيد 10 سنوات من الإبداع والشهرة العالمية في مجال الموسيقى، قدّم عازف البوق الموسيقي العالمي ابراهيم معلوف حفلاً مميزاً على إدراج معبد باخوس، أمام أكثر من 3000 شخص ضمن فعاليات مهرجانات بعلبك الدولية.

عزف معلوف مقاطع من اسطواناته السابقة ك Diaspora و” يا هلا” و” ليلي” وغيرهم.

وأبدى تعلقه ببلده الأم لبنان وبهويته العربية . وكان الجمهور اللبناني الحاضر على موعد مع مفاجآت عدة. بينما كان يعزف على البيانو مع فرقته الموسيقية مقطوعة True Story دخل موسيقيون صغار، وهم تلامذة في معاهد موسيقية في بيروت وبعلبك وعزفوا معه.

وشارك أطفال من اللاجئين السوريين إلى جانب أطفال لبنانيين معلوف ككورس في مقطوعة Red and Black light.

وفي نهاية الحفل ، قدم معلوف تحية إلى “مدينة الشمس”، وأطلت فرقة رقص من بعلبك وقدمت لوحات رقص فلكلوري ودبكة على أنغام مقطوعة ألّفها خصيصاً للمهرجان.

واستضاف معلوف أيضاً المغنية الأميركية المعروفة ميلودي غاربو التي قدمت أغنية Baby I’m a fool، وأغنية ثانية من اسطوانته الجديدة التي سيصدرها في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل مرافقاً إياها على آلة البوق.

وتضمن الحفل أيضاً تحية إلى المغنية الراحلة داليدا من خلال تقديمه أغنية J’attendrai.

الليلة كانت مميزة في بعلبك تشبه ابراهيم معلوف من حيث المزيج الذي يمثله ما بين الغرب والشرق.

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