النباتات الداخلية لتنقية هواء المنزل

غالبية الناس يعمدون لاقتناء النباتات الداخلية بنية المنظر الجمالي فقط، فيحرصون دوما على شراء بعض النباتات ذات الشكل الجميل مع أن الأمر يتعدى مسألة الديكور المنزلي بكثير، إوالحقيقة إن السبب الرئيسي خلف البحث لاقتناء نباتات داخل المنزل يرجع بالدرجة الأولى لتنقية الأجواء من السموم والتلوث والحصول هواء نقي خال من الملوثات.

وهناك بعض النباتات التي تعد أكثر نفعا في ذلك الشأن من غيرها، حتى إن وكالة ناسا الفضائية قامت بوضع قائمة بتلك الأشجار والنباتات التي تستخدم بغرض تنقية الهواء من الملوثات بنسبة أكبر من غيرها من النباتات الأخرى، وهي في الحقيقة قائمة طويلة جدا يمكن اختيار بعض منها على الأساس الأكثر انتشارا والتي تحتاج عناية أقل من غيرها.

لهذا فلا بد من البحث واختيار النباتات التي تلائم حاجتك قبل الذهاب للشراء العشوائي، كما أشار الباحثون في وكالة ناسا أنه لتنقية الهواء بكفاءة عالية من المهم توفير ما لا يقل عن نبتة واحدة لكل 100 قدم مربع مع ضرورة التنويع في أنواع النباتات بشكل عام.

كما أنه من المهم سؤال البائع حول مدى سمية النبتة وسلامتها حتى لا تؤذي الأطفال أو الحيوانات الأليفة داخل المنزل وسؤاله أيضا حول مدى احتياج النبتة للماء وكيفية العناية المثلى بها. ويعد اللبلاب من النباتات التي تحمل ميزة تنقية الهواء في المنزل ولكنها سامة في الوقت ذاته فيجب مراعاة ذلك وإبعادها قدر الإمكان عن متناول الأطفال.

كذلك تعتبر نبتة بوتس من النباتات الجميلة سهلة العناية، فهي مثالية لتنقية الهواء وكذلك لإضفاء منظر جمالي على المنزل.

إن اختيارك النباتات المنزلية التي سوف تقتنيها في منزلك ومدى حبك لها والعناية بها سوف ينعكس عليها بشكل كبير وبمقدار ما تمنح لنباتاتك الداخلية من عناية سوف تحصدين نتائج إيجابية تعود على صحة جميع أفراد البيت الصحية والنفسية.