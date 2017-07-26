الصفحة الرئيسية > النجمة “آن هاثاواي” ستصبح “باربي” في ال2018

النجمة “آن هاثاواي” ستصبح “باربي” في ال2018

بقلم فضيلة بودريش

يوليو ٢٦ ,٢٠١٧

شاركShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInShare on TumblrShare on StumbleUponEmail this to someonePrint this page

وأخيرا ًوقع اختيار شركة Sony على الفنانة الأمريكية “آن هاثاواي”، لتجسد شخصية الدمية الشهيرة التي تنتجها شركة Mattel لألعاب الأطفال باربي، بعد اعتذار الممثلة إيمي شومر عن المشاركة في الفيلم، الذي يحمل عنوان Barbie، وتسبب ذلك في تأخير عملية التصوير، لكن وبالرغم من ذلك مازال موعد عرض هذا الفيلم الجديد ثابت، لم يتغير والذي سيكون بتاريخ 29 يونيو 2018.

تطرق موقع مجلة Variety، إلى التفاوض الجاري مع الممثلة الأمريكية “آن هاثاواي”، لتشارك في فيلم باربي وتعوض الممثلة “إيمي شومر” التي اعتذرت بسبب أجندة عملها المزدحمة، علماً أن مهمة الإخراج أسندت إلى “أليثيا جونز” صاحبة فيلم Fun Mom Dinner، لكن شركة الإنتاج رفضت الكشف غن أسماء الممثلين المشاركين، بحجة أنه لم يتم التعاقد بعد مع فريق العمل.

كان من المفروض أن يشرع في تصوير الفيلم يوم 23 يونيو الماضي، لكن بعد اعتذار “إيمي شومر” تغير كل شيء، لكن موعد العرض لا يزال ثابتاً لم يتغير أي في 29 يونيو 2018.

وتسلط قصة الفيلم الضوء على حياة العروسة “باربي” التي تعيش مع العديد العرائس والدمى، لكن يتم طردها وإخراجها من هذا العالم، بسبب أنها لا تتمتع بمظهر مثالي وسقف جمالها غير كاف، وعندما تدخل العالم الحقيقي، تدرك جيداً بأن المثالية والجاذبية تأتي من الداخل وليس من الخارج، ممسكة بمفتاح السعادة الحقيقي.

يذكر أن هذه الدمية الشهيرة تحقق لشركة Mattel مبيعات ضخمة لا تقل عن حدود3 ملايير دولار سنوياً، وشركة Sony وحدها اشترت حق تجسيد حياة الدمية “باربي” في عمل فني منذ عام 2014.

الأوسمة

اخترنا لك

جوني ديب الأغنى في العالم نجوم ومشاهير أحسن وجه سينمائي على الإطلاق .....جوني ديب الأغنى في العالم

ديسمبر ٢١ ,٢٠١٦

رانيا برغوث نجوم ومشاهير رانيا برغوت: زوجي كان صديقي وعاد صديقي

نوفمبر ١٥ ,٢٠١٢

الفنان صلاح رشوان في ذمة الله نجوم ومشاهير عاجل الفنان صلاح رشوان في ذمة الله

فبراير ٢٠ ,٢٠١٧

السلطانة ليلى السلمان نجوم ومشاهير عتبت على منتجي الكويت السلطانة ليلى السلمان

يوليو ٢٦ ,٢٠١٤