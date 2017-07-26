النجمة “آن هاثاواي” ستصبح “باربي” في ال2018

شارك

وأخيرا ًوقع اختيار شركة Sony على الفنانة الأمريكية “آن هاثاواي”، لتجسد شخصية الدمية الشهيرة التي تنتجها شركة Mattel لألعاب الأطفال باربي، بعد اعتذار الممثلة إيمي شومر عن المشاركة في الفيلم، الذي يحمل عنوان Barbie، وتسبب ذلك في تأخير عملية التصوير، لكن وبالرغم من ذلك مازال موعد عرض هذا الفيلم الجديد ثابت، لم يتغير والذي سيكون بتاريخ 29 يونيو 2018.

تطرق موقع مجلة Variety، إلى التفاوض الجاري مع الممثلة الأمريكية “آن هاثاواي”، لتشارك في فيلم باربي وتعوض الممثلة “إيمي شومر” التي اعتذرت بسبب أجندة عملها المزدحمة، علماً أن مهمة الإخراج أسندت إلى “أليثيا جونز” صاحبة فيلم Fun Mom Dinner، لكن شركة الإنتاج رفضت الكشف غن أسماء الممثلين المشاركين، بحجة أنه لم يتم التعاقد بعد مع فريق العمل.

كان من المفروض أن يشرع في تصوير الفيلم يوم 23 يونيو الماضي، لكن بعد اعتذار “إيمي شومر” تغير كل شيء، لكن موعد العرض لا يزال ثابتاً لم يتغير أي في 29 يونيو 2018.

وتسلط قصة الفيلم الضوء على حياة العروسة “باربي” التي تعيش مع العديد العرائس والدمى، لكن يتم طردها وإخراجها من هذا العالم، بسبب أنها لا تتمتع بمظهر مثالي وسقف جمالها غير كاف، وعندما تدخل العالم الحقيقي، تدرك جيداً بأن المثالية والجاذبية تأتي من الداخل وليس من الخارج، ممسكة بمفتاح السعادة الحقيقي.

يذكر أن هذه الدمية الشهيرة تحقق لشركة Mattel مبيعات ضخمة لا تقل عن حدود3 ملايير دولار سنوياً، وشركة Sony وحدها اشترت حق تجسيد حياة الدمية “باربي” في عمل فني منذ عام 2014.