النجمة أنغام في “100صورة” لأول مرة مع زينة

من المقرر أن يستمتع المشاهد العربي بالصوت العذب للنجمة المصرية أنغام، لأنها انتهت مؤخرا من تسجيل أغنية تحمل عنوان “100 صورة” حيث ستكون تتر مسلسل “ممنوع الاقتراب أو التصوير”، الذي تشارك في بطولته النجمة المصرية زينة، علما أن هذا العمل الدرامي من إنتاج أمير شوقي.

تخوض النجمة أنغام هذا العام تجربة غناء تتر مسلسل النجمة زينة، الذي يحمل عنوان “ممنوع الاقتراب أو التصوير”، الذي سوف يتم عرضه خلال شهر رمضان على قناة روتانا خليجية وLBC اللبنانية، والجدير بالإشارة فإن هذه الأغنية تحمل عنوان “100 صورة”، وقام بكتابة كلماتها أمير طعيمة، بينما لحنها وليد سعد، ومن توزيع أحمد إبراهيم، ويرتقب طرحها في أي لحظة، أي قبل انطلاق عرض حلقات المسلسل.

ومن جهتها النجمة المصرية زينة تواصل تصوير دورها في العديد من المشاهد، حيث لم يتبق أمامها سوى 15 يوم وتنهي تصوير جميع مشاهدها في المسلسل، الذي يشارك في بطولته كل من الممثلة نسرين أمين وفتحي عبد الوهاب ومحمد شاهين، وبالإضافة إلى أحمد فؤاد سليم و عايدة رياض و علي الطيب و حنان سليمان و محمد أبو الوفا، أما فيما يتعلق بضيوف الشرف نذكر حضور حازم سمير والإعلامية شريهان أبو الحين، وكتب قصة المسلسل محمد الصفتى، ومن إخراج زياد الوشاحى الذي يخوض تجربة الإخراج لأول مرة في حياته.