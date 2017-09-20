بعد طول غياب… النجمة شريهان تعود بصورة 13 امرأة على يد فؤاد سركيس

تعود نجمة الفوازير الاستعراضية الأولى شريهان إلى الساحة الفنية وجمهورها بعد طول غياب.

النجمة المحبوبة شريهان ستقدم 13 مسرحية، تعمل من خلالها على تجسيد 13 امرأة لـ 13 قصة، نذكر من تلك النساء: شجرة الدرّ، رابعة العدوية، كوكو شانيل ومارلين مونرو…

وقد وقع اختيار شريهان على المصمم اللبناني فؤاد سركيس من بين ثلاث مرشحين تقدموا للاهتمام بإطلالاتها، وبتصميم الأزياء المتصلة بالأدوار التي ستلعبها.

شيرين وفؤاد سركيس يعملان سوياً منذ نحو أربعة أشهر، متنقلين بين لبنان ومصر وتركيا. في حين سافرت شريهان مؤخراً إلى باريس لتنتقي بعض الإكسسوارات التي تحتاجها في المسرحيات الـ13 المقبلة.