النجمة نيلاي دينيز “نور”تكتب في حفل زفافها أسماء صديقاتها على حذائها!

عملاً ببعض المعتقدات التركية الراسخة، قامت النجمة التركية نيلاي دينيز خلال عشية حفل زفافها على المخرج التركي أرتشين كارابولوت، بكتابة أسماء صديقاتها على حذائها الأبيض، حتى يتزوجن بعدها مباشرة، وبدت الممثلة الحسناء في أناقة مدهشة خلال حفل حنتها، بعدما ارتدت فستاناً أحمر اللون، ونجحت في انتقاء الإكسسوارات التي زينت بها رأسها.

عقدت الفنانة التركية نيلاي دينيز الشهيرة في الوطن العربي باسم “نور” قرانها مؤخراً على المخرج آرتشين كارابولوت، وظهرت مميزة في ليلة حنتها وفي حفل زفافها الذي وصف بالأنيق، علماً أنه تمت إقامته على أحد شواطئ مدينة اسطنبول، وارتدت خلاله النجمة العروس فستاناً أبيضاً من الدانتيل، والذي رغم بساطته بدا جذاباً، فقصته جاءت بظهر مفتوح، وزود بطرحة من الشيفون، و تاج رأس وضع على جبينها.

بينما في ليلة حنتها الذي عادة يسبق يوم الزفاف بيوم واحد كما هو الشائع في التقاليد التركية، فقد ارتدت العروس في هذه الليلة فستاناً أحمر اللون وتزينت بإكسسوارات جميلة، وفضلت نيلاي أن تكون إطلالتها بماكياج بسيط وناعم.

والجميل أن النجمة بادرت بكتابة جميع أسماء صديقاتها على حذائها الأبيض حتى يتزوجن بسرعة من بعدها كما يشاع في العرف التركي.