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بعد غياب دام 9 سنوات..النجم محمد رجب يعود ب”3 ورقات”

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ديسمبر ٦ ,٢٠١٧

بعد غياب دام 9 سنوات كاملة، من المقرر أن يعود النجم المصري محمد رجب إلى الدراما، عبر مسلسل جديد يحمل عنوان “3 ورقات”، من أجل خوض السباق الرمضاني المقبل وسيكون مع المنتج أحمد السبكي وسميح النقاش، علماً أن هذا الفنان كان في الفترة الماضية يركز على أدواره في الأفلام السينمائية.

قام النجم المصري محمد رجب بالتعاقد مع المنتج أحمد السبكي، لخوض بطولة مسلسل جديد يحمل عنوان”3 ورقات”، لخوض السباق الرمضاني 2018، علماً أنه وقع الاختيار على الفنان باهر دويدار لخوض البطولة، ويعد هذا المسلسل عودة حقيقية للفنان إلى شاشة التلفزيون بعد انشغاله في السينما لمدة ناهزت ال9 سنوات، وستكون هذه العودة مع المنتج أحمد، علماً أن هذا المسلسل يتكون من 45 حلقة، ويعد التعاون الأول بين رجب والسبكى على صعيد الدراما.

وكان آخر مسلسل قدمه الممثل محمد رجب “أدهم الشرقاوى” عام 2008، وحقق بعد عرضه نجاحاً كبيراً حيث شارك آنذاك في بطولته أمام محمد رجب، كل من نسرين إمام ويوسف فوزى، وكتب قصته محمد الغيطى وأخرجه باسل الخطيب.

أما بخصوص آخر فيلم تواجد فيه محمد رجب، نذكر فيلم يحمل عنوان “صابر جوجل” وشارك فى بطولته كل من سارة سلامة و أحمد صيام و هادى الجيار، وكتب قصته محمد سمير مبروك وأخرجه محمد حمدى.

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