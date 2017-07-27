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النجم هاني شاكر يسقط في الأردن

بقلم فضيلة بودريش

يوليو ٢٧ ,٢٠١٧

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تعرض الفنان هاني شاكر إلى حادثة سقوط خلال تواجده بالأردن من أجل إحياء حفل فني في إطار فعاليات “مهرجان جرش”، بعد انزلاق رجله على الأرض، وتسبب له ذلك في إصابته بكدمة شديدة على مستوى الضلع الأيسر، وبعد ذلك تلقى الإسعافات اللازمة، وحرص على طمأنة جمهوره نافياً الإشاعات التي ذهبت إلى التأكيد بأن حالته الصحية قد تدهورت.

بعد حوالي ساعتين قضاهما أمير الغناء العربي هاني شاكر في المستشفى بالأردن، عقب انزلاق قدمه وسقوطه على الأرض، لكنه طمأن بأن الإصابة لم تكن خطيرة بالرغم من أن الحادث تسبب له بأوجاع كبيرة، عجلت بنقله على إثر ذلك إلى إحدى المستشفيات الأردنية، وكان المطرب قد خضع إلى الفحص الطبي، وحرص الأطباء إجراء الأشعة اللازمة له، وتبين بأن النتيجة لم تكن مقلقة ولا سلبية، وأرجع الألم الذي كان يشعر به إلى إصابته بكدمة شديدة على مستوى الضلع الأيسر.

ويتمتع الفنان هاني شاكر في الوقت الحالي بصحة جيدة لا تستدعي الخوف، وحرص أن يؤكد ذلك بنفسه حيث قال بأنه صار بخير عقب تلقيه العلاج اللازم، وعودته منتظرة إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

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