النجوم العرب يحيون حفلات فنية بالسعودية

ثلاثة من ألمع النجوم العرب ويتعلق الأمر بكل من محمد حماقي وصابر الرباعي ووائل جسار، على موعد مع حفلات فنية يحيونها في السعودية بداية من يوم 5 أبريل الجاري، وبالتحديد على مسرح مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في مدينة جدة.

إن الجمهور السعودي على موعد مع حفلات فنية كبيرة من شأنها أن تصنع الفرح والبهجة، على اعتبار أنها حفلات يحضرها النساء والرجال على حد سواء، علماً بأن الحفل الأول من المنتظر أن يقوم بإحيائه النجم الذي يشارك في لجنة تحكيم برنامج “ذا فويس” محمد حماقى، ويعد حفله الأول فى السعودية يوم الخميس 5 أبريل الجاري، على مسرح مدينة الملك عبد الله الاقتصادية فى جدة، في حين الفنان صابر الرباعى ووائل جسار حدد حفلهما على نفس المسرح يوم الجمعة 6 أبريل، وكذلك في هذا الحفل يسمح لحضور الرجال والنساء، وبالموازاة مع ذلك حددت الشركة المنظمة حد أدنى لسن الحضور للحفلات ب12عاماً أي لا يسمح للأطفال أقل من ذلك عمراً بالحضور.

يذكر أن النجم تامر حسنى كان قد أحيا مؤخراً حفلاً غنائياً على خشبة مسرح مدنية الملك عبد الله الاقتصادية بجدة السعودية، وكان حفله الغنائي الأول بالمملكة العربية السعودية، وأقيم برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة، وما تجدر إليه الإشارة فإنه تم تصميم مسرح ضخم حملت مقاعده الألوان الثلاثة لعلم مصر، واستمتع الجمهور بأجمل أغاني النجم في حفل يمكن وصفه بالرائع.