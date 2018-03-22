انطلاق النسخة 101 من عالم بازل للساعات الراقية

تنطلق في 22 من مارس 2018 وحتى 27 من الشهر نفسه فعاليات الدورة 101 لمعرض عالم بازل BASELWORLD بمدينة بازل السويسرية، وهو ثاني أهم حدث سنوي عالمي لصناعة الساعات الفخمة بعد معرض الصالون الدولي للساعات الراقية SIHH الذي يقام كل عام بمدينة جنيف السويسرية أيضاً.

وكان بازلوورلد قد احتفل بمئويته الأولى في دورته التي أقيمت في الفترة من 27 إلى 30 مارس 2017 حيث أقيمت دورته السنوية الأولي في العام 1917. وعلى نطاق عالمي يعتبر معرض بازلوورلد والصالون الدولي للساعات الراقية SIHH الذي يقام قبل بازلوورلد بشهرين تقريباً في العادة بجنيف، الحدثان الأهم في الصناعة سنوياً لعرض مبتكرات الساعات والمجوهرات، علماً بأن SIHH كان قد انطلق أول مرة في العام 1991.

في العام الماضي ضم معرض بازلوورلد التجاري العالمي للساعات والمجوهرات عارضين من أكثر من 45 دولة، بما في ذلك عدد من كبريات ماركات الساعات والمجوهرات في العالم، وكذلك شركات متخصصة في الأحجار النفيسة، وجذب المعرض عشرات الآلاف من الزائرين أما في دورة هذا العام فقد انخفض عدد العارضين في بازلوورلد إلى ما بين 600 و 700 عارض من 1300 عارض سابقاً.

ومن بين الأسماء الشهيرة التي ينتظر متابعو بازلوورلد عرض أحدث مبتكراتها من الساعات الراقية في عام 2018 على سبيل المثال لا الحصر: Raymond Weil، Breguet، Tudor، Hamilton، Mondaine، Frederique Constant، Luminox، Blancpain، Rolex، Breitling، Seiko، Harry Winston، Hublot، Tag Heuer، Patek Philippe، Rado وOris.