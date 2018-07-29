اهم النصائح في الأسبوع الثامن عشر من الحمل

في الأسبوع الثامن عشر من الحمل ، تكونين عزيزتي حواء في منتصف فترة الحمل تقريباً. عندما يتغير جسمك باستمرار مع طفلك ، عليك أن تتأقلمي وتتأكدي من أنك تعرفين كل ما هو متقدم أمامك خلال هذا الوقت. لذا واصلي القراءة وتعرفي على اهم النصائح الخاصة بك في التوقيت المميز من الحمل::

بداية يجب أن نشير الى العناية بالبشرة الآمنة وما هي أفضل منتجات العناية بالبشرة للنساء الحوامل. عندما تكونين حاملاً ، كل ما تفعليه ، أو تتناوليه ، أو حتى تضعيه على بشرتك يمكن أن يكون له تأثير إيجابي أو سلبي على طفلك. لذلك ، قبل شراء مختلف منتجات العناية بالبشرة ، تأكد من أن مكوناتها لن تضر الطفل الذي لم يولد بعد.

فعليك تجنب الرتينوئيدات – يمكن العثور على هذه المادة القوية في كريمات الوجه ، غسول الجسم ، والمرطبات ، الخ. وعادة ما تكون آمنة للاستخدام ومفيدة لبشرتك. ومع ذلك ، فبينما تكونين حاملاً ، سيكون من الأفضل الابتعاد عنها حيث كشفت بعض الدراسات أن المستويات العالية من فيتامين أ يمكن أن تؤذي طفلك.

ـ حمض الساليسيليك – عادة ما يكون عنصرا في منظفات وأحبار. في حين أن الاستهلاك الفموي ضار للغاية للطفل ، فإن تطبيقه موضعياً مرة واحدة أو مرتين في اليوم على شكل مسحوق يعتبر آمنًا. ومع ذلك ، فإن استخدام قشور الوجه التي تحتوي على حمض الساليسيليك لا يعني أنها لا تتشابه مع تناول الأسبرين أكثر وفقا للخبراء.

منتجات آمنة للاستخدام:

ـ تستخدم منتجات العناية بالبشرة الصويا كبديل للعناصر التي تحتوي على الكثير من المواد الكيميائية. تعتبر منتجات الصويا آمنة للاستخدام ولكن إذا كان لديك جلد داكن أو كلف ، فيجب أن تفكر في طلب نصيحة الطبيب.

ـ منتجات حب الشباب – الحمل يتميز أحيانا تفشي حب الشباب. من أجل جعلها تختفي ، يمكنك استخدام منظفات أو أحبار بدون وصفة طبية. يعتبر استخدام حمض الصفصاف مرتين في اليوم آمنًا (طالما أنه ليس قشر الوجه).

ـ تعتبر مزيلات الشعر – آمنة طالما كنت تتبع التوجيهات.

ـ واقيات الشمس – وفقا لكثير من الخبراء ، تعتبر واقيات الشمس (حتى تلك التي تحتوي على المنتجات التي تخترق الجلد) آمنة للاستخدام.

ـ ماكياج – نعم ، يمكنك استخدام الماكياج أثناء الحمل أيضًا ، طالما أنه لا يحتوي على حمض الساليسيليك أو الرتينوئيدات.

من الناحية المثالية ، أفضل منتجات العناية بالبشرة للنساء الحوامل هي تلك التي لا تحتوي على الكحول والمواد الكيميائية المختلفة والمواد. يجب أن تسعى إلى استخدام مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة المصنوعة من المكونات الطبيعية. علاوة على ذلك ، بما أنه يُنصح بعدم صبغ شعرك أثناء الحمل ، فقد تفكر في الحناء لأنها تلوين شعرك ولكن لا تحتوي على مواد كيميائية ضارة.

تغيير جلدك أثناء الحمل:

عندما تكونين حاملاً ، تتغير بشرتك أيضًا ، وقد تواجه بعض المشاكل في الأسبوع الثامن عشر . البعض منهم:

ـ حب الشباب.

ـ خط النينجا – خطوط الحمل ، وخاصة على الأقل خط واحد مظلمة ورأسية ينتقل من زر بطنك إلى منطقة العانة. قبل أن تبدأ في القلق ، عليك أن تعرف أن الخط سيبدأ في التلاشي بمجرد أن تلد طفلك.

ـ علامات الجلد – قد تظهر على الجذع والرقبة والإبطين ، الخ. ومع ذلك ، من أجل معالجة هذه الحالة ، سوف تضطر إلى الانتظار حتى يولد الطفل.

ـ الطفح الجلدي ، والحكة ، والاحمرار ، وما إلى ذلك – لمنع حدوث ذلك ، ارتداء ملابس مريحة مصنوعة من مواد طبيعية مثل الحكة والطفح الجلدي غالبا ما يحدث بسبب الاحتكاك في حين يرتدي الملابس التي هي ضيقة جدا.

اهم العلاجات المنزلية لمشاكل الجلد : أثناء الحمل تحاولين تجنب المنتجات التي قد تضر مكوناتها بطفلك. بعض العلاجات المنزلية يمكن أن تساعد في علاج مشاكل بشرتك. فمثلا: التصبغ يمكنك حل هذه المشكلة مع جل الصبار ، خلط مسحوق اللوز ، الزعفران ، والحليب ، أو غمس الليمون في الكركم. بغض النظر عن الطريقة ، كل ما عليك القيام به هو تطبيقه وشطفه في غضون 10 دقائق.

ـ علامات التمدد – مرة أخرى ، يعمل جل الصبار تماما للمناطق المصابة.

ـ البشرة الجافة – صنع زيت التدليك الخاص بك مع 10 قطرات من خشب الصندل وزيوت إبرة الراعي ، 5 قطرات من ماء الورد وزيت الإيلنغ ، ودمجها مع 50 مل من زيت السمسم و 10 مل من زيت جنين القمح فهذا الخلطة السحرية كفيلة بحل هذه المشكلة.