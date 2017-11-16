النقابة توقف أحمد سعد عن الغناء وتخضعه للتحقيق

أوقفت نقابة المهن الموسيقية المصرية الفنان أحمد سعد عن الغناء وطالبته بالخضوع إلى التحقيق، بعد أن انهالت عليه الشكاوي التي تقدم بها العديد من منظمي الحفلات والمنتجين، حيث اتهموا فيها المطرب بعدم الالتزام بمواعيد الحفلات المتفق على إحيائها، وتسبب لهم في تكبد خسائر معتبرة.

لجأت نقابة المهن الموسيقية في مصر إلى إجراء صارم في حق الفنان أحمد سعد، إلى حد منعه من النشاط وإخضاعه إلى التحقيق، بعد أن طفت العديد من المشاكل على السطح، حيث انهالت الشكاوي المرفوعة ضده من طرف المنتجين ومنظمي الحفلات، والسبب يعود إلى عدم التزام المطرب بمواعيد الحفلات المتفق عليها وعدم انتظامه، مما جعلهم يتكبدون خسائر مالية كبيرة، ورغم أن النقابة كانت قد أخطرته في السابق ونصحته بحل مشاكله المتراكمة، لكنه لم يستجيب بتسوية الخلافات العالقة والتي كلفته وقف نشاطه الفني.

كان الفنان الشاب أحمد سعد قد عقد قرانه خلال الأسابيع القليلة الماضية على الفنانة سمية الخشاب، حيث أقيم حفل الزواج في فيلا الخشاب بالقاهرة وسط الأهل والأصدقاء وبعض الوجوه الفنية، وجاء هذا الزواج المفاجئ بعد نفي هذا الثنائي في السابق ما أسموه بالشائعة التي كان مصدرها الفنانة ريم البارودي، علماً أن ريم كانت أول من تحدث عن وجود علاقة حب وارتباط بين هذا الثنائي، وكان أحمد سعد قد أهدى أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان ” أجمل حب” إلى سمية الخشاب بمناسبة زواجهما، حيث كتب عن ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي معترفا:”أهدي هذه الأغنية إلى حبيبتي وشريكة عمري سمية..”.